“Держава покриває 15% потреб фронту”: латвійський ексдепутат, що воює за Україну, шокував заявою

Держава покриває 15% потреб фронту в дронах, решту 85% купують волонтери.

Про це в інтерв’ю Наталії Островській, у її авторському проєкті “НАТО” заявив доброволець батальйону “Карпатська Січ”, колишній депутат латвійського сейму Юріс Юраш.

За словами військового, його батальйон не отримав жодної одиниці іноземної техніки.

“Ми 12 танків трофейних забрали, більше десяти одиниць різного виду бронетехніки. І це те, чим досі ще воюють. На жаль, ні від держави чи інших держав ніякої такої допомоги, що стосується техніки, нам не вдалося отримати.Та техніка, яку ми використовували для аеророзвідки, для радіоелектронної розвідки — вся вона прийшла з Латвії, Естонії і не тільки, ще українські друзі допомагали скільки могли”, — каже Юріс Юраш.

Хлопці на фронті, за його словами, ефективні лише завдяки суспільству.

“Якщо вони допомагають, ти можеш виконати ті задачі, які тобі кожен день потрібно виконувати. Те ж саме можемо сказати, на жаль, про дрони зараз на фронті. Якщо 85% від всіх дронів, які використовуються на фронті — це ті, що задонатили і привезли волонтери, це, напевне, не зовсім правильно. Дуже добре, що це так, але треба було б навпаки — 85% держава, а все інше додатково”, — вважає військовий.

На його думку, два роки війни було достатньо, щоб наростити своє виробництво всередині країни.

“Є дуже багато питань, які не вирішувались, як це мало бути. Тут є мабуть багато різних причин, зокрема політичні. Але я впевнений, що була можливість це зробити інакше, щоб забезпечення тими самими дронами. Але, на жаль, це не так”, — каже Юріс Юраш.

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