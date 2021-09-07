Держбюджет-2022, тарифи на газ й тепло і кадрові зміни: на чому зосередиться Рада цієї осені

Держбюджет-2022, тарифи на газ й тепло і кадрові зміни: на чому зосередиться Рада цієї осені

Нардепи вийшли з літніх канікул.

Сьогодні, 7 вересня, у Верховній Раді стартував новий політичний сезон. Нову сесію відкрили після літніх канікул, і вона обіцяє бути гарячою. Зокрема, через закони про нові податки та олігархів, які викликають багато суперечок.

Про перший парламентський день після літніх канікул, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Сесію традиційно відкрили співом гімну. Разом із нардепами заспівав державний хор, який щоразу запрошують до Ради повним складом. Серед пріоритетів майбутньої сесії, які оголосив голова ВРУ Дмитро Разумков, зокрема, держбюджет, а ще тарифи на газ і тепло. Хоча, як визнає Разумков, вони є парафією уряду, а не парламенту.

"Головне питання - це газ, тарифи. Це питання уряду, але ми готові допомогти", - заявив він.

А от вранці на погоджувальній раді Разумков закликав "Слугу народу" Олександра Трухіна, який спричинив ДТП, бо нібито був напідпитку, все ж таки вийти на люди і пояснити, що трапилось.

"Людина повинна виходити й казати – не треба створювати собі й парламенту проблем, треба вийти і чесно сказати, яка ситуація, що трапилося. Я вже говорив, що у ДТП можемо потрапити всі – ми всі люди, всі їздимо за кермом, але потім, коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх депутатах, від більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні", - висловився Дмитро Разумков.

Після такого заклику Трухін, який раніше жодним чином не коментував цю пригоду, вперше таки зробив це. Каже, в момент аварії, в якій постраждали четверо дорослих і двоє дітей, був тверезий. А от найважливіше, чи він був за кермом, Трухін не сказав, мовляв, адвокати заборонили.

"Мені боятися нічого. Я не вважаю себе винним. Я абсолютно чесна людина. Коли будуть підготовлені всі матеріали слідства, я вийду на брифінг... Абсолютно відкритий.. Хотів насправді зібрати брифінг, але ще раз повторюся, і слідчі, і адвокати заборонили будь-що коментувати... Я можу вам з повною упевненістю сказати, що п'яний я не був", - стверджує він.

Крім того, сьогодні вперше від моменту карантину кулуари парламенту відкрили для журналістів. Але спілкуватись з депутатами можуть лише сорок представників ЗМІ, в той час як зазвичай в стінах Ради працює близько двохсот. Вхід лише за спеціальними картками.

Ті, кому все ж пощастило потрапити до кулуарів, виявили, що їх розмежували спеціальними стрічками. Перший поверх і половина другого лише для депутатів. Яку санітарну функцію виконують ці стрічки, які обмежують пересування журналістів більш, як половиною території кулуарів, незрозуміло.

Натомість вони закривають доступ до того сектору, де зазвичай перебувають нардепи від "Слуги народу". Уникати небажаного спілкування та часом неприємних питань - привілей, які отримали депутати саме президентської фракції.

Прогноз на політичну осінь обіцяє кадровий шквал. У монокоаліції говорять про кількох міністрів, які невдовзі можуть позбутись посад. Хто саме, не називають, бо, мовляв, ще шукають наступників. Однак, за кулуарними даними, найбільш претензій нині до міністра оборони.

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Новини України: як у Верховній Раді стартував новий політичний сезон

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