Держпереворот, "вагнерґейт" і “привіти” олігархам: на пресмарафоні Зеленського розтанув образ “романтичного політика”

ТСН.Тиждень з’ясував, які сигнали і кому дав глава держави на терміново скликаній пресконференції.

На термінову пресконференцію президента України Володимира Зеленського покликали лише 30 представників ЗМІ. Для порівняння - на перший пресмарафон президента було запрошено триста журналістів. Цьогорічна розмова тривала менше часу, але була набагато гострішою. І хоча формат був присвячений екватору каденції Зеленського, говорили про загрози і виклики для країни. Зокрема, йшлося про підготовку державного перевороту, новий погляд на "вагнерґейт", а ще були озвучені “привіти” олігархам, які обіцяють нову війну.

Про те, які теми були на “напівмарафоні” Зеленського та чим вони обернуться для країни, йдеться 28 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень.

Здавалося, час для проведення термінової розмови із представниками трьох десятків ЗМІ, завідомо програшний - надто багато скандалів: "вагнерґейт", святкування дня народження глави офісу президента Єрмака, стягнення російських військ біля наших кордонів, енергетична криза, демарші у монобільшості. Однак, замість публічної медійної страти, на яку багато хто розраховував, і вороги, і прихильники чинного президента отримали захоплююче політичне шоу, яке можна оцінювати, як завгодно. Було справді цікаво і не було жодної цензури, інколи навіть хотілося, щоб співрозмовники хоч трохи стримували себе.

Держпереворот і “війна” з олігархом

Головна сенсаційна заява президента, яка за лічені хвилини обернулася заголовками у світових ЗМІ і викликала ажіотаж навіть у Білому домі, була про те, що в країні готується державний переворот.

“Отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація. Представники України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні”, - заявив український президент.

Хто саме говорить на таємних плівках, Зеленський не уточнив. Трохи згодом, журналіст американського медіапроекту Базфід ньюз Кристофер Міллер, посилаючись на власні джерела в Офісі президента, видав секрет.

Спробу державного перевороту, про яку згадав президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму. Організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим.

Боротьба між президентом і найбагатшою людиною в країні триває вже не перший тиждень і замаскованою вона була під різними вивісками. Володимир Зеленський називав її “законами про олігархів”, ресурними нововведеннями, боротьбою з монополіями, кадровою політикою на енергоринку. А медіа-холдинг Ріната Ахметова лякав віяловими відключеннями, говорив про авторитаризм, незаконні звільнення чиновників та загрози для репутації України на міжнародній арені. Однак, цієї п’ятниці, здається, від евфемізмів відмовилися.

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“Я вважаю, що це - “підстава” бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що це буде на жаль його велика помилка - не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України”, - наголосив Зеленський, додавши, що ціна цієї спецоперації - 1 мільярд доларів.

Зробивши таку заяву, президент Зеленський уже наніс удар по імперії Ріната Ахметова - вартість єврооблігацій холдингу ДТЕК впала на 11%. Це втрати на мільярди гривень. І Ахметов майже миттєво відповів. І сенс повідомлення далекий від примирення — він пообіцяв боротися з авторитаризмом.

“Мене обурює поширення цієї брехні незалежно від того, якими мотивами керується президент. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець України і далі захищатиму вільну Україну, економіку, демократію і свободу слова”, - заявив олігарх.

Чи можливі після такого обміну люб’язностями “мирні перемовини” між владою і великим бізнесменом? У кожного при собі цілі арсенали зброї для ведення війни. У Банкової - РНБО, закон про олігархів, зрештою антимонопольний комітет. У Ахметова - півкраїни у власності. Металургія, енергетика, телекомунікації, рудники, шахти, медіа, банки, залізничні перевезення, депутати в Україні і лобісти в Сполучених Штатах.

Досі Рінату Леонідовичу завжди вдавалось знайти “ключик” до Банкової при будь-якому президентові. Що пішло не так цього разу, пояснив сам Володимир Зеленський, сказавши, що, на відміну від інших, він не став його бізнес-партнером. Але чим цей конфлікт закінчиться - наразі відповісти важко.

Новий погляд на "вагнерґейт"

Ще одна мета президентського марафону - нарешті зняти завісу туману щодо операції із затримання “вагнерівців”. Бо останнім часом ця нібито секретна операція перетворилася на відкриту медійну катастрофу Банкової. За словами Володимира Зеленського, вона зовсім не була такою досконалою, як про неї говорять, і мала величезний дефект та ще й загрожувала кількома катастрофічними наслідками - від сварки з нашим військовим союзником Туреччиною до міжнародного скандалу з авіапіратством із захопленням заручників

“Приходить “товариш” Бурба і розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання: а якщо бойовики захоплять цей літак? Може таке бути? Може. А може бути таке, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Я сказав, що вважаю - це не наша операція. Я сказав, що він хоче втягнути мене у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган би нам цього ніколи не пробачив”, - говорив президент.

Після цього, за словами Зеленського, інформацію щодо "вагнерґейт" - злили у пресу. Але є в цій зірваній спецоперації ще один нюанс, який чітко окреслився в звіті міжнародної групи розслідувачів Белінгкет. Всіх цікавило питання - хто та людина, яка сказала “стоп” і зірвала спецоперацію щодо затримання російських найманців. Бурба звинуватив у цьому голову Офісу президента - Андрія Єрмака. Начебто команду давав саме він. Президент на це відреагував емоційно. “Що міг акцептувати Єрмак? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався - то чому? Він не має повноважень. Міністр оборони і президент — все”, - запевняв Зеленський.

Важливо не тільки що говорив президент, але й емоції, які в вкладав у свої слова. Час від часу Зеленський не витримував і включався у словесні перепалки. І саме тоді, формат “питання- відповіді” зникав, поступаючись особистим випадам, несподіваним відвертостям, скандальній тональності і неприхованим почуттям співрозмовників, як у випадку із журналістом Юрієм Бутусовим, який поставив питання щодо нацбезпеки і відповідальності.

“Це ж ви злили інформацію по вагнерівцях. Скажіть правду один раз. Ви трошки плутаєтесь в показах, пане президенте”, - говорив він. “Покази даєте ви, я - президент України”, - парирував Зеленський.

Закінчилось усе тим, що обидві сторони лишилися вкрай незадоволеними одне одним. І якщо журналісту це лише на користь, то президенту такий емоційний зрив додав головного болю для його іміджмейкерів.

День народження Єрмака

Останній медіавибух, що змусив Банкову виправдовуватися, був пов'язаний із керівником президентської адміністрації. “Українська правда” опублікувала матеріал про святкування дня народження Андрія Єрмака, в якому звинуватила владу у використанні державних гвинтокрилів для того, щоб доправити верхівку країни на державну резиденцію у Карпати. Тому поява автора цього розслідування за столом президента на пресмарафоні не стала несподіванкою. Як і бажання Зеленського виказати все в очі своєму опоненту.

“Мені не дуже подобається, що ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь. Я ж маю право іноді відпочивати. Завдяки вам я більше не маю місця в Києві, де я можу відпочивати - це неправильно”, - говорив президент.

Щодо відвідин держрезиденції в Гуті Зеленський пояснив, що там готувалися не до дня народження Єрмака, а до запланованого великого дипломатичного рауту. В неділю глава офісу у Гуті був, але прилетів туди разом з президентом лише під вечір, коли той повертався до родини, яка з п'ятниці перебувала в держрезиденції. Використання ж гвинтокрилів ДСНС пов'язане з незавершеним ремонтом президентського борта і така заміна, за його словами, цілком законна. Тож свого найближчого соратника попросив залишити у спокої. Втім дошкульні розслідування Михайла Ткача від цього навряд чи припиняться. Зрештою, це те, чого неможливо уявити в сусідній Росії .

Про другий термін

Хоча п’ятигодинний пресмарафон вмістив чимало зовнішніх і внутрішніх від війни до боротьби з COVID-19, але спілкування з главою держави мало один внутрішній стрижень, адже було насамперед присвячене екватору президентського терміну. І ця половина цікава лише одним політичним питанням - чи оголосить він похід на другий термін і що заради цього готовий зробити.

“Я не прийняв це рішення - це правда. Це рішення не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Це пов'язано буде із підтримкою моєї особистості народом України”, - зазначив він.

Що стало очевидним - на цьому пресмарафоні Зеленський підняв ставки. Образ романтичного політика розтанув остаточно. Він вийшов на пряме і жорстке зіткнення з опонентами, яким довів, що контролює усю державну вертикаль. А це і є відповідь про другий термін. Та здається опоненти до гри ва-банк теж готові.

Пресконференція Зеленського: які теми обговорили і чим вони обернуться для українців

Автори: Ірина Прокоф’єва, Олена Мацюцька