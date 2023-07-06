Держпідприємство витратить 5 млн гривень на піар та мультик: у Києві помітили новий скандальний тендер

У "Лісах України" пояснили, звідки йдуть кошти та навіщо їм мультик.

На майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер. Державне підприємство “Ліси України” під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень. У тендері, зокрема, йдеться про створення анімаційного фільму. Користувачі Мережі дивуються сумі коштів, які заплановано витратити.

Навіщо держпідприємству мультик та реклама за такі кошти, а також звідки на це йде фінансування, дізнавався ТСН.ua.

Зазначимо, що “Ліси України” – це єдине державне підприємство, створене в рамках реформування лісової галузі. Воно відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини.

Центральний офіс держпідприємства розташований у Києві. Також він має дев’ять регіональних офісів та 150 філій. На сайті “Ліси України” йдеться, що серед їхніх пріоритетів – збереження та примноження лісів, невиснажливе використання лісових ресурсів, високі показники рентабельності та підтримка армії.

Про що йдеться в тендері

Тендер на рекламні та маркетингові послуги (піар) держпідприємтсво провело в травні. У ньому перемогло товариство з обмеженою відповідальність “Мейнстрім”, яке було єдиним учасником. Договір уклали на 5 007 500 гривень.

Як ідеться у тендерній документації, ця компанія має надати такі послуги:

аудит засобів масової інформації

формування інформаційної політики

виготовлення рекламних відеороликів

фотознімання

дизайн промоматеріалів

створення анімаційного мультфільму

Зазначається, що виконавець має виготовити короткий мультик до 60 секунд у форматі історії про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога. Від часів Київської Русі й до сьогодення.

Скриншот / Фото: ProZorro

Звідки йдуть кошти на піар

Керівниця сектору PR та комунікацій ДП “Ліси України” Ксенія Григор’єва пояснила сайту ТСН.ua, що станом на зараз підприємство лише провело тендер і уклало договір із компанією. Суму в понад 5 млн гривень одразу не сплачували. Кошти будуть віддавати частинами, після виконання робіт та укладення відповідних актів.

Вона стверджує, що кошти, якими будуть платити за піар підприємства, заробило само підприємство. Реклама, створення мультфільму та інші послуги не фінансуються з державного чи якогось іншого бюджету, запевнила Ксенія.

Навіщо держпідприємству мультик

Працівниця підприємства каже, що “Ліси України”, зокрема, розповідають українцям як правильно поводитися в лісі та займаються вихованням дітей. Для цього необхідна правильна комунікація, пояснює Ксенія.

“Сюди ж мультик йде, наприклад. Так значно простіше виховувати молоде покоління. У нас є шкільні лісництва, ми робимо і мультики, ми замовляємо і банери, запускали великі інформаційну кампанії з бордами стосовно пожеж в лісі. Тому що 90% лісових пожеж трапляються через людську недбалість. І нам треба комунікувати з людьми, доносити цю інформацію, як правильно взаємодіяти з вогнем. Адже одне непогашене багаття може призвести до десятків гектарів вигорівшого лісу”, – каже Ксенія.

Фото зі сторінки ДП "Ліси України" в Facebook

Скільки коштів на нього витратять

За її словами, на мультик не планують витратити таку величезну суму, як зараз пишуть у Мережі

“Чомусь почали поширювати інформацію, що п’ять мільйонів мультик. Ні. Там, мені здається, закладена сума 400 тисяч. Це малюється мультиплікація. Вона про деревину”, – пояснює вона.

Ксенія каже, що держпідприємство також активно допомагає Збройним силам України. Однак новини про це підхоплюють не так активно, як їхні закупівлі на великі суми.

“Чомусь ніхто не поширює, що ми постійно допомагаємо армії. У нас допомога нашому війську склала вже понад один млрд гривень. Ми передаємо техніку, деревину, забезпечуємо військових деревиною. Це будівництво фортифікаційних споруд, опалення – взагалі на всі потреби ми повністю забезпечуємо військових деревиною”, – додає Ксенія.

Нагадаємо, у Києві нещодавно також спалахнув скандал через тендер на мільйони. У соцмережах активно обговорювали реконструкцію їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". Там планують витратити на реконструкцію їдальні понад 88 мільйонів гривень.

Читайте також: