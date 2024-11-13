Держсекретар другого терміну Трампа: як ймовірний кандидат Марко Рубіо ставиться до України

Від запеклих суперників у 2016 році, до найближчих соратників у 2024 році. Саме так можна описати еволюцію відносин між сенатором Марко Рубіо та обраним на виборах 5 листопада Дональдом Трампом. Вісім років тому Марко Рубіо теж хотів стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, позиціонувавши себе єдиним, хто може зупинити Трампа, називаючи його "шахраєм". Проте Рубіо не виграв номінацію та праймеріз. Вже у 2024 році Трамп навіть розглядав Рубіо своїм кандидатом у віцепрезиденти. Втім, зрештою, обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

Раніше ТСН.ua вже повідомляв, що у шорт-листі кандидатів на посаду держсекретаря, крім Марко Рубіо, також були сенатори Білл Гагерті з Теннессі, Том Коттон від Арканзасу та колишній радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн. Проте найбільш обговорюваною була кандидатура колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла, який є непримиренним критиком ФРН і досі нагадує Берліну про російський газ і "Північні потоки".

Але номінацію на посаду держсекретаря все ж отримав Марко Рубіо. Його відносять до яструбиного крила Республіканської партії, вирізняючи його жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Тут його погляди збігаються з підходами кандидата Трампа на посаду радника з нацбезпеки, конгресмена Майка Волтца. Якщо Марко Рубіо затвердять, він стане першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря США. Й це не дивно, адже зокрема завдяки голосам латиноамериканців і темношкірих американців Трамп виграв президентські вибори-2024.

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Будучи членом Комітету з міжнародних відносин Сенату, Рубіо підтримував втручання в Лівію у 2011 році та критикував Трампа за пропозицію вивести американські війська з Сирії та Афганістану. Проте вже минулої середи, 6 листопада, на наступний день перемоги Трампа на виборах, Марко Рубіо в інтерв’ю CNN заявив, що США вступають в еру прагматичної зовнішньої політики, бо противники – Китай, Росія, Іран та Північна Корея – об’єднуються.

Як і погляди Майка Волтца, позиція Марко Рубіо щодо війни Росії проти України від 2014 року й до сьогодні кардинально змінилася. Причому, не в найкращий для Києва бік. Так, ще десять років тому сенатор від Флориди закликав відрізати російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT за окупацію Криму. В січні 2022 року він зробив аналогічну заяву, додавши, що потрібні широкі санкції проти Путіна та кремлівської верхівки, а також всіх російських держпідприємств.

Проте вже наприкінці 2023 року, виступаючи за збереження НАТО (Рубіо був лідером у просуванні двопартійного законодавства, яке ускладнить для Трампа вивід США з НАТО – ред.), Марко Рубіо неодноразово заявляв, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів, критикуючи Адміністрацію Байдена за нездатність визначити, що означає перемога України. А під час блокування Трампом у Конгресі від вересня 2023 року до квітня 2024 року пакету військової допомоги Україні на майже $61 млрд, Марко Рубіо заявляв, що американські платники податків мають право знати, на що в Україні витрачаються їхні гроші.

У своїх останніх інтерв’ю Марко Рубіо говорив, що Україні треба шукати врегулювання з Росією шляхом переговорів, а не зосереджуватися на поверненні всіх територій, які Росія окупувала. "Я не на боці Росії. Проте, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів", - говорив Рубіо в інтерв’ю NBC News у вересні.

Зрештою, як і у випадку з кандидатурою Трампа на посаду його радника з нацбезпеки Майка Волтца, який також більше сфокусований на Ірані та Китаї, так і з Марко Рубіо для України теж відкривається вікно можливостей. У 2020 році Пекін навіть запровадив санкції проти сенатора Рубіо у відповідь на запровадження США санкцій за обмеження політичних свобод у Гонконгу. "Отримати Рубіо (на посаді держсекретаря – ред.) для Китаю гірше, ніж знову отримати Помпео", — цитує CNN колишнього чиновника Адміністрації Трампа.

ТСН.ua вже писав, що збільшення тиску за другого президентського терміну Трампа на вісь зла – Китай-Іран-Північна Корея – яка підтримує Росію, може допомогти й Україні. Для Києва тут відкривається ціла низка можливостей, зокрема й щодо пояснення, що війна Росії проти України, регіональна війна на Близькому Сході та можливе майбутнє загострення в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов’язані між собою.

До того ж, за інформацією Fox News, Трамп планує призначити "українського спецпредставника миру", який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. "Дуже скоро ви побачите дуже високопоставленого спецпосланника, когось із великою довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання", - пише Fox News, посилаючись на джерела в оточенні Трампа, й нагадуючи, що за його першого президентського терміну аналогічну позицію обіймав всім відомий в Україні Курт Волкер.