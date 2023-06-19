Держсекретар США Блінкен зустрівся із головою КНР Сі Цзінпіном: на історичних перемовинах говорять про війну в Україні

Блінкен - перший американський високопосадовець, який відвідує Пекін за останні 5 років.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Китаї. Стосунки між країнами і у Вашингтоні і в Пекіні називають напруженими, і ще до початку візиту не радили чекати на будь-яких проривів. Однією із тем переговорів, як заявляв Блінкен перед вильотом до Пекіна, буде війна в Україні. Китай залишається одним із найвідданіших друзів Росії, йдеться в ТСН.

Ентоні Блінкен у Китаї другий день. У неділю він загалом 7,5 години провів зі своїм безпосереднім колегою - міністром Цінь Ганом. У понеділок зустрічається зі ще одним високопоставленим дипломатом - Вань І. Американські ЗМІ із посиланням на анонімні джерела писали, що у Державному департаменті сподівалася також і на зустріч із головою КНР Сі Цзінпіном. І найважливіші переговори під час візиту Ентоні Блінкена до Китаю таки відбулися. Проте про їхні результати поки невідомо.

Минулого тижня товариш Сі знайшов час для зустрічі з іншим американцем - засновником “Майкрософт” Білом Гейтсом.

Стосунки Китаю та Сполучених Штатів перебувають на найнижчому, з моменту встановлення, рівні - це оцінка міністра закордонних справ Китаю. Останнім часом відносини лише погіршувалися.

Мало не на межу збройного конфлікту їх спочатку поставив візит колишньої спікерки палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. За тим, чи не спробує Китай приземлити її літак, стежив увесь світ.

У лютому свій візит до КНР терміново скасував Держсекретар Блінкен після того, як Штати збили китайську повітряну кулю-шпигунку над своєю територією.

Окрім економічного суперництва, дві країни розділяють глибинні геополітичні суперечності. Тайвань, який Китай вважає своєю суверенною територією, перебуває під протекторатом Сполучених Штатів. Президент Байден неодноразово заявляв, що американська армія захищатиме Тайвань, якщо Китай спробує на нього напасти.

Водночас Китай фактично перебуває на боці Росії у війні з Україною. Запропонований Пекіном мирний план вигідний лише Росії, так мирні ініціативи Китаю коментував президент США Джо Байден. Сполучені Штати уважно стежать, чи зважиться Китай надати Путіну військову підтримку. Наразі до Росії він постачав лише продукцію подвійного призначення.

Окрім того, у США неодноразово заявляли, що перемога Путіна в Україні, окрім усього іншого, дала би поганий сигнал іншим диктаторам, і натяк на товариша Сі тут прозорий.

Жодних спільних коментарів для преси від китайської та американської сторони під час цього візиту не заплановано.

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