Держсекретар США потрапив в Туреччині на новий землетрус, але говорив про війну в Україні

До турецько-сирійської трагедії стихія додала жертв, хоча там не встигли ще розібрати старі завали. Щонайменше шестеро людей загинули, понад триста дістали поранень унаслідок нових поштовхів напередодні. Цього ж дня до Туреччини вперше за два роки, відтоді як Джо Байден став президентом Сполучених Штатів, приїхав американський держсекретар, йдеться в ТСН.

Нові шестибальні поштовхи руйнують будинки, що вціліли раніше. Десятки поранених у попередніх землетрусах доводиться евакуйовувати з лікарень, бо по ним повзуть тріщини. Кількість жертв зростає чи не щогодини, а під завалами все ще є живі, відтак ризикуючи життям, адже цілком можливі нові поштовхи будь-якої миті, рятувальники заходяться розбирати завали знову.

Через невимовну людську трагедію політики в Анкарі і Вашингтоні відкладають в сторону численні розбіжності. Держсекретар США, голова американської дипломатії Ентоні Блінкен, рушив до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом він підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів надавати необхідну допомогу державі-союзнику по НАТО і висловив глибокі співчуття усім, хто постраждав від землетрусів. Однак крім цього, говорили за зачиненими дверима й про іншу біду - те, як підтримувати Україну в її захисті від російської агресії, і те, як будувати колективну безпеку далі - з огляду на Китай, що схиляється в бік Росії.

“Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість підтримати російську війну в Україні летальною зброєю, за цим ми дуже серйозно спостерігаємо. Багато місяців тому, коли президент Байден говорив з президентом Сі Цзіньпіном, він сказав йому: будуть реальні наслідки у наших стосунках з Китаєм в разі, якщо Китай надасть Росії летальну зброю чи системно допомагатиме уникати санкцій. Ми побоюємося, що саме це Китай зараз збирається робити”, - заявляє Блінкін.

Досі Туреччина міцно трималася нейтралітету, однак тепер міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу називає Росію загрозою номер один для НАТО і запевняє, що жодних товарів для військових потреб Росії його держава не постачала. А якщо постачала, то нехай Сполучені Штати це доведуть, і Анкара обіцяє негайно вжити необхідних заходів, щоби це припинити. “Інформація, що ми експортуємо до Росії товари, які можна використовувати в оборонній галузі, на кшталт електроніки - не відповідають дійсності. Ми попросили і Сполучені Штати і Європейський союз надати нам будь-які документи, якщо в них є якісь докази. В разі, якщо наші компанії ігнорують санкції - ми з цим розберемося”, - заявляє Мевлют Чавушоглу.

Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що за минулий рік 13 турецьких компаній спершу закупили в Сполучених Штатів, а потім відправили до Росії обладнання, електроніку й інші необхідні військовим запчастини - загальною сумою на 18 з половиною мільйонів доларів. Якщо інформація підтвердиться - це грубе порушення американських санкцій.

Читайте також:

Шеф-кухар залишив Нідерланди і на пересувній кухні рушив до України годувати переселенців

Відбивали тварин у росіян і роздавали сусідам безкоштовно: фермери Харківщині жертовно захищали господарства

На Дніпропетровщині перевіряють дії копа, який стріляв по собаці з табельної зброї: Мережу збурило відео