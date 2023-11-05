“Десь у Донецьку стоять клонуючі лабораторії”: штурмовик розповів про неймовірну кількість росіян на фронті

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий" розповів, що росіяни мають величезну кількість особового складу та техніки, яка не закінчується.

“Якщо порівнювати російський і український військово-промисловий комплекс, то у Росії там енна кількість техніки, вона не закінчується. Що стосується особового складу, у нас в підрозділі ходить жарт, що десь у Донецьку стоять клонуючі лабораторії, їх штампують там один за одним. Вони реально не закінчуються, їх дуже багато”, — зазначив військовий в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, у росіян відбувається постійна “ротація”: одну бригаду повністю знищили — зашла інша бригада.

“І на одній і тій самій ділянці вони помирають десятками, сотнями і все одно пруть, пруть, пруть і залишаються. Звідки вони беруться — я не розумію”, — розповів командир українських штурмовиків.

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