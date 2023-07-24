Курс валют в Україні: дешево вже не буде, або навіщо фінансові спекулянти скуповують долари

Чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Тиждень, що минув, виявився аж надто спокійним для курсу готівкової валюти. Це стосується як офіційного, так і нелегального ринків, а також курсів двох основних валют: долара та євро. Проте фінансові аналітики не виключають, що це своєрідне затишшя перед бурею: ринок завмер в очікуванні підсумків засідання правління Національного банку України, яке має відбутися 27 липня.

Що може статися з курсом, якщо регулятор прийме певні радикальні рішення, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро або долар, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, у банках та ПОВ (пункти обміну валют) готівковий долар розпочав тиждень із 37,33 грн у середньому в продажу і 36,76 грн у покупці, а закінчив відповідно на 37,31 і 36,75 грн. Коливання на тижні були у межах п’яти копійок. Євро за тиждень подешевшав у середньому на 18 коп. у продажу (до 41,68 грн) і на 7 коп. у покупці (до 40,93 грн).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара на кінець тижня був 37,18 грн (-2 коп.), середній курс покупки – 37 грн (+20 коп.), для євро відповідно 41,70 грн (0 коп.) і 41,38 грн (+16 коп.).

На думку Олександра Охріменка, банкіри тиждень тому занадто "задерли" курс євровалюти, що суттєво вплинуло на попит, і їм довелося зменшити апетити. А от нелегали не лише знайшли золоту середину у продажі, але й активно купували готівку, про що говорить зростання курсу покупки при майже незмінному курсі продаж.

"Схоже, що міняйли чекають подорожчання, тому активно купують валюту", – припустив експерт.

Фото: Associated Press

Найдорожче здати готівковий долар на "білому ринку", це банки та ПОВ, можна по 37,01 (+1 коп. за тиждень) грн/долар, найдешевше купити – по 37,15 грн (+2 коп.). Євро – відповідно по 40,98 (-18 коп.) та 41,20 (-20 коп.) грн. Валюта на продаж є як у касах банків, так і в обмінних пунктах.

Офіційний курс Нацбанку стабільний – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро знизився, хоча й ненабагато у порівнянні з стрімким подорожчанням два тижні тому: після росту більше ніж на гривню (до 41,05 грн/євро), за минулий тиждень євро подешевшав на 6 коп., (до 40,99 грн).

На понеділок, 24 липня, НБУ ще більше здешевив євровалюту, встановивши курс 40,66 грн/євро (-39 коп. у порівнянні з 17 липня).

Чого очікувати на прийдешньому тижні

На думку Андрія Шевчишина і Олега Пендзина, головною новиною цього тижня може стати зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотків річних, під які НБУ позичає гривню комерційним банкам. Нагадаємо, зараз облікова ставка дорівнює 25%. За їхніми оцінками, ставку можуть зменшити на 3-5%.

"Безпосередньо це не впливає на курс готівкової гривні, та очікування зниження може викликати на тижні помітні коливання курсу, адже чим нижча облікова ставка, тим дешевша гривня і, відповідно, дорожчий долар", – роз’яснив Шевчишин.

А от фіксований курс долара, швидше за все, залишиться й надалі, вважає Пендзин. Це стане додатковим фактором стабільності гривні.

Олександр Охріменко взагалі не прогнозує 27 липня якихось кардинальних рішень від НБУ, та є, на його думку, певні "але".

"Зараз все всіх влаштовує, міжнародна фінансова допомога Україні виконується повністю, тому регулятору нема сенсу щось міняти, – впевнений Охріменко. – Однак непокоїть те, що "чорний ринок" зараз активно скуповує валюту. Можливо, для заробітку фінансові спекулянти спробують розхитати курс на очікуванні змін".

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Андрій Шевчишин радить купувати на вільні кошти готівкові долари, поки вони дешеві, тримати їх або на депозиті або "під матрасом", сподіваючись на подорожчання потягом найближчих 8-12 місяців.

"А от продавати валюту зараз не варто без крайньої потреби", – наголосив Шевчишин.

Довідково: зараз банки пропонують по доларових вкладах максимум 2,1% при терміні на рік, найменший розмір депозиту – 100 доларів. Тобто у липні 2024 року можна буде заробити трохи більше ніж два долари (близько 80 грн) на сотні плюс дохід від можливого подорожчання долара.

На думку Олександра Охріменка, євро зараз купувати вигідніше, ніж долари. Експерт пояснив: зарубіжні фінансисти вважають, що евро недооцінений щодо долара на 36% і сподіваються на його подальше подорожчання. На його думку, приблизно через півроку євровалюту можна буде вигідно обміняти на гривні. Оціночно дохід може скласти приблизно гривню на кожному євро, тобто це вже близько 4% річних. Плюс дохід від росту курсу.

"Однак для отримання максимального доходу варто регулярно моніторити готівковий курс, аби не прогавити вигідний момент", – підкреслив експерт.

Олег Пендзин вважає, що не на часі взагалі купувати валюту, аби щось на цьому заробити вже невдовзі: надійніше і вигідніше відкрити короткостроковий, на 3 місяці, депозит у гривні.

"Є банки, котрі пропонують навіть 21,5% річних по таких депозитах. Це приблизно вполовину більше, ніж інфляція. Прибуток отримаєте гарантовано, адже навіть при банкрутстві банка держава компенсує вкладникам збитки. А в жовтні, в залежності від ситуації, можна буде й перейти до валютних заощаджень. Або продовжити гривневий депозит", – роз’яснив експерт.

За підрахунками, кожна тисяча гривень у жовтні може дати дохід близько 50 грн.

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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