Ціни рекордно впали: які квартири в Києві можна купити за 30 тисяч доларів (фото)

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продаж житла в Києві майже зупинився, а ціни рекордно впали. Ринок нерухомості давно відновився, однак покупців досі мало. Експерти не беруться прогнозувати, що буде із ним надалі. Однак столичні рієлтори впевнені, що дешевше вже точно не буде.

ТСН.ua за допомогою сайтів з пошуку нерухомості ОLX.ua та dom.ria.com дізнався, які квартири та в якому районі Києва наразі можна придбати, маючи бюджет до 30 тисяч доларів.

Найдешевше, що пропонують в Мережі - однокімнатна квартира, скоріше кімната, площею 14 кв. м, розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку біля станції метро "Нивки". Її вартість - 13,5 тис. доларів. У квартирі зроблено косметичний ремонт, є меблі.

Фото: dom.ria.com

Трохи більшу квартиру (21 кв.м), але із свіжим ремонтом, меблями та усією необхідною для життя побутовою технікою продають в районі метро "Чернігівська" за 20 тис. доларів.

Фото: dom.ria.com

За 21 тис. доларів можна купити однокімнатну "хрущовку" під ремонт, площа - 31 кв. м. Квартира розташована на другому поверсі. Найближча станція метро - "Деміївська".

Фото: OLX

Трохи дорожче продається смарт-квартира в новобудові бізнес-класу в районі метро "Житомирська". У квартирі площею 16 кв. м виконано ремонт, облаштований санвузол. Її вартість - 24 тис. доларів.

Фото: dom.ria.com

За 25,5 тис. доларів у Мережі пропонують квартиру на 18 поверсі новобудови з панорамним видом на Дніпро. У квартирі зроблено ремонт, площа - 24 кв.м.

Фото: OLX

Біля метро "Нивки" продається однокімнатна квартира з ремонтом площею 29 кв. м на останньому поверсі п'ятиповерхівки. У квартирі залишаються всі меблі та техніка. Ціна - 28 тис. доларів.

Фото: dom.ria.com

Трохи дешевше (27 тис. доларів) можна купити однокімнатну студію з ремонтом, меблями та технікою. Площа - 22,5 кв.м. Квартира розташована на третьому поверсі шестиповерхового будинку в районі станції метро "Лісова".

Фото: OLX

За 29-30 тис. доларів в Мережі розміщено багато оголошень з продажу житла. Наприклад, біля станції метро "Шулявська" продається двокімнатна "хрущовка" під ремонт на четвертому поверсі. Площа - 45 кв. м.

Фото: dom.ria.com

Фото: OLX

Фото: OLX

Тож, варіантів для купівлі дешевого житла в столиці багато. Однак, як довго триматимуться такі ціни - невідомо.

Нагадаємо, якщо після повномасштабного вторгнення Росії ціни на оренду житла в Києві впали майже на 50%, то станом на вересень вони повернулися на довоєнний рівень.

Криза на трудовому ринку не минула, ціни на продукти та товари першої необхідності продовжують зростати, тому жити в столиці стає дедалі складніше фінансово. Непоганий варіант зекономити - переїхати до передмістя Києва. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті Києва, як туди дістатися та де можна відпочити.

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