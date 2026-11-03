Дешевше жити в Єгипті чи Польщі: в Ужгороді ціни на оренду будинків злетіли до нереальних $10 тисяч

Яка вартість оренди будинків в Ужгороді та Кракові / © ТСН.ua

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В Україні через постійний ракетний та «шахедний» терор РФ дедалі більше людей намагаються виїхати у західні області. Одним із найкращих для життя регіонів залишається Закарпаття, де не так часто лунають повітряні тривоги і немає комендантської години та масованих ударів.

Проте орендний ринок цього регіону продовжує бити рекорди: Ужгород уже тривалий час впевнено утримує лідерство серед найдорожчих міст України за вартістю найму житла, залишаючи позаду навіть Київ та традиційно недешевий Львів.

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Оренда будинку за майже пів мільйона гривень на місяць

Однією з найдорожчих пропозицій щодо оренди нерухомості в Ужгороді є можливість зняти «ексклюзивний будинок, площа якого 220 м² на доглянутій приватній ділянці 30 соток». Тут пропонують: 4 окремі спальні; 2 гардеробні кімнати; 2 санвузли; простору терасу для відпочинку; камін, який створює особливу атмосферу затишку; окреме технічне приміщення. Проте оренда такого приміщення коштує 10 000 доларів на місяць, що станом на зараз більше 460 000 гривень.

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Будинок за $10 000 / © OLX

Проте в Ужгороді є і дешевші варіанти. До прикладу, будинок у селі Минай, що поблизу Ужгорода можна орендувати за 3500 доларів. Його площа — 280 квадратних метри, є 4 спальні. З плюсів — власники можуть дозволити проживати із тваринами.

Спальня у будинку за 3500 доларів на місяць / © OLX

Проте, щоб сюди заїхати — треба мати 8750 доларів. Адже заплатити доведеться за перший місяць, страховий внесок у розмірі місячної оренди та 1750 доларів маклеру.

Оголошення про оренду будинку / © OLX

За 3000 доларів на місяць можна зняти будинок, площею 350 квадратних метри. Приміщення має два виходи, а тому в оголошенні вказано, що його можна орендувати на дві сімї.

«Здам будинок 350 кв. м. район БАМу, з новим ремонтом, довозять і встановлюються меблі. Двоповерховий, з великим двором, автономним опаленням, будинок має 4 спальні, дві вітальні і дві кухні тому можлива здача на дві сімʼї так як має два окремих виходи», — йдеться в оголошенні.

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Оренда будинку в Ужгороді / © OLX

Також за 3000 доларів на місяць можна орендувати таунхауз на 140 квадратних метри.

«Будинок повністю укомплектований меблями та побутовою технікою, готовий до заселення. Ідеальний варіант для сім’ї, яка цінує простір, комфорт та приватність», — йдеться в оголошенні.

Оренда будинка в Ужгороді / © OLX

Бюджетніші варіанти оренди будинку — 2000-2500 доларів. Це котеджі поблизу Ужгорода з непоганим ремонтом.

Будинок в Ужгороді / © OLX

Проте зверніть увагу: що тут вказано лише вартість оренди за місяць. Майже усі ці варіанти — це пропозиції від маклерів. А тому додатково треба буде ще заплатити:

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страховий внесок, розміром з місячну оренду;

ріелтор захоче 50% від місячної вартості оренди;

комунальні послуги;

Тобто, щоб орендувати будинок за 2000 доларів, при заїзді треба віддати 5000 доларів.

Оренда у Польщі: скільки коштує

Як альтернатива — можна орендувати будинок у сусідніх країнах. Великим плюсом буде — відсутність повітряних тривог та безпекова ситуація. Адже хоч і Закарпаття — це відносно тихий регіон, проте на жаль, через російський терор безпечних міст в Україні не існує.

До прикладу, оренда сучасного будинку, площею 255 квадратних метри у Ряшеві коштуватуме 12 500 злотих (144 200 грн) або 3161 долар. Тут також додатково потрібно сплатити страховий платіж та послуги ріелторів.

Будинок у Ряшеві / © OLX

Бюджетніший будинок з ремонтом, меблями та навіть басейном у Ряшеві можна орендувати за 8000 злотих на місяць (92 355 гривень або 2025 доларів). Його площа 170 квадратних метри.

Будинок у Ряшеві / © OLX

Проте у Ряшеві є і дешевші варіанти, як от будинок за 5500 злотих на місяць (63 488 гривень або 1390 доларів). Судячи по фото, тут непоганий ремонт, проте меблі доведеться докупити. Площа будинку орієнтовно 170 квадратних метри.

У цьому місті поблизу кордону з Україною можна зняти будинки і за 1500-2500 злотих на місяць.

Якщо орієнтуватись на більші міста, то у Кракові будинок із непоганим ремонтом, площею 280 метрів квадратних, можна орендувати за 8200 злотих (94 656 гривень або 2073 долари). Є як бюджетніші, так і дорожчі варіанти. Проте маючи 2000-3000 доларів на місяць у Кракові можна пошукати непогані варіанти.

Будинок у Кракові, який можна зняти в оренду / © OLX

У польських містах, як і в українських, під час заїзду доведеться оплатити страховий внесок та послуги ріелтора.

Варіанти оренди будинків у Кракові / © OLX

Які є альтернативи дорогій оренді

Як альтернативу дорогій оренді в Ужгороді чи Польщі можна обрати, наприклад готель у Єгипті. Так, у Хургаді за майже 139 000 гривень можна мешкати у тримісному номері «Делюкс» із системою «все включено». З плюсів — це тепло, приватний пляж і харчування.

Готель у Єгипті / © OLX

Є і бюджетніші варіанти в інших готелях — номери стартують від 43 000 гривень.

Номер у готелі в Єгипті: вартість за місяць / © OLX

Апартаменти у турецькій Аланії стартуватимуть від 27 000 гривень за майже місяць. Проте сніданки тут не включені. Є і дорожчі варіанти, де працює принцип «все включено».

Бюджетні апартаменти у Туреччині / © OLX

Такий варіант може підійти людям, які з комфортом хочуть перезимувати за кордоном і повенутись додому. Адже живучи в готелі, не потрібно платити страхових внесків та оплачувати послуги ріелторів. Також, як і в Україні, так і у Польщі, мінімальний термін оренди — це 6-12 місяців, що не всім підійде.

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