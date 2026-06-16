Десятки ракет, понівечені будинки та спалена історична спадщина: що зараз відбувається на місці ударів у Києві

Росія вчергове обстріляла Київ / © Associated Press

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У ніч проти 15 червня російські окупаційні війська здійснили наймасштабніший від початку повномасштабного вторгнення за кількістю використаного балістичного озброєння обстріл України. Загалом для вбивства мирних українців ворог застосував 70 ракет різних типів, із яких шість десятків летіли виключно на столицю.

Внаслідок атаки у Києві загинули п’ятеро людей, ще понад тридцять дістали поранення, серед них — двоє маленьких дітей. Руйнування, вибухові хвилі та масштабні пожежі зафіксовані практично у всіх районах міста: від приватного сектору Осокорків до легендарної кіностудії імені Олександра Довженка та книжкового ринку на Оболоні.

На місцях воєнних злочинів РФ працювала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

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Чудо на Осокорках: кількаметрова вирва та килим, який врятував життя 80-річному чоловіку

Епіцентром руйнувань у приватному житловому секторі столиці став лівобережний район Осокорки. Сюди, посеред щільної житлової забудови, прилетіла важка російська ракета, залишивши по собі величезну вирву завглибшки в кілька метрів. Шаленою за своєю силою вибуховою хвилею фактично рознесло майже всю вулицю — серйозно понівечено та побито щонайменше з десяток приватних будинків навколо, а деякі оселі спалахнули, як сірники.

Неймовірну історію порятунку журналістам розповів 80-річний місцевий мешканець пан Володимир. У момент страшного вибуху літній чоловік спокійно спав на ліжку поруч із вікном. Коли стіни почали руйнуватися, а каскад гострих осколків та скла полетів у кімнату, чоловіка дивом врятував звичайний настінний килим — він відірвався від удару і повністю накрив собою дідуся, захистивши від смертельних порізів.

Коли літній чоловік прийшов до тями і зміг самотужки вибратися на задимлену вулицю, то побачив, що сусідній будинок уже повністю охопило потужне полум’я. Власнику палаючої оселі довелося рятуватися з вогняної пастки в перші хвилини. Чоловік дивом уцілів, але його будинок вигорів вщент. Інша місцева мешканка пані Надія бідкається: на цій вулиці в неї була затишна дача, а після нічного нальоту від будівлі залишилася лише купа обвугленного брухту та згарище — вибух повністю зніс споруду, поки сама жінка ночувала у міській квартирі.

На сусідній ділянці під завалами опинилася ціла родина. У будинку мешкало подружжя, до якого якраз на вихідні приїхали в гості маленькі онуки — два хлопчики віком шести та восьми років. Під час вибуху на ліжко, де спала бабуся разом із молодшим онуком, раптово обрушилася міжкімнатна стіна. Обох постраждалих терміново шпиталізували медики швидкої: жінці лікарі наклали численні шви на поранену голову, а 6-річний хлопчик дивом відбувся лише сильним переляком. Дідусь, який у момент прильоту перебував в іншій кімнаті зі старшим онуком за цегляною грубкою, каже: «Тільки почув — БУМ — і все полетіло. Ногу зашили, дружині голову зашили — головне, що всі живі, все нормально».

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Атака на студію Довженка

В Оболонському районі Києва внаслідок нічних прильотів та падіння великих уламків спалахнув знаменитий книжковий ринок «Петрівка». Полум’я за лічені хвилини знищило значну частину торговельних рядів, де роками зберігалися та продавалися унікальні книги, дорогий антикваріат та українські сувеніри.

Проте найбільшої і непоправної культурної катастрофи цієї ночі зазнала легендарна національна кіностудія імені Олександра Довженка. Журналісти ТСН пробиралися територією студії площею 16 гектарів буквально усипаною товстим шаром битого скла — тут наразі немає жодного вцілілого приміщення, скрізь понівечені дахи, вибиті вікна та обвалені стелі. Російська ракета поцілила безпосередньо у стратегічний костюмний цех, спровокувавши масштабну пожежу, яка повністю випалила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Євгеній Дʼяченко, заступник генерального директора кіностудії Довженка: «На нашій кіностудії зберігався величезний, неоціненний національний скарб. Це наші автентичні історичні костюми. Тут зберігався одяг зі зйомок серіалу „Кава з кардамоном“, костюми з останнього великого кіно, яке зараз якраз має вийти в широкий прокат — „Довженко“. А найголовніше — тут згоріли оригінальні костюми з таких кіношедеврів, як „Тіні забутих предків“, „Княгиня Ольга“, „В бій йдуть одні старі“».

Цинізм ситуації полягає в тому, що цей варварський ракетний удар по кіностудії стався саме в день народження легендарного українського актора та режисера Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у культовому фільмі «Тіні забутих предків». Його особисті екранні гуцульські костюми назавжди згоріли в цьому вогні. Загалом російські терористи одним ударом безповоротно знищили близько 100 тисяч автентичних історичних костюмів та понад 3 мільйони одиниць різноманітного унікального одягу.

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Четвертий удар по житловому комплексі

Не менш драматичною виявилася ситуація і в Дніпровському районі столиці, де великі палаючі уламки збитого безпілотника впали безпосередньо на територію відомого житлового комплексу «Комфорт Таун», знаменитого своїми яскравими різнокольоровими будинками. Уламки спричинили пожежу на даху сучасної Академії сучасної освіти, де на постійній основі навчається кілька сотень дітей молодших класів. Директорка закладу зазначила, що будівля дістала суттєві пошкодження, проте, на щастя, ніхто з учнів чи персоналу не постраждав, а уроки оперативно перенесуть до вцілілого корпусу.

Потужною вибуховою хвилею від прильоту серйозно зачепило і великий житловий будинок навпроти Академії — без вікон та рам тут залишилася практично кожна квартира з першого по дев’ятий поверх, а розташована на першому рівні аптека перетворилася на купу уламків.

На внутрішній парковці двору вибухова хвиля та вогонь потрощили десятки автомобілів місцевих жителів, причому деякі машини вигоріли до стану металобрухту. Фахівці наголошують, що це вже щонайменше четвертий задокументований випадок за час великої війни, коли будинки цього популярного ЖК зазнають руйнувань через атаки РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НАЖИВО! ГОЛОВНІ НОВИНИ вівторка, 16 ЧЕРВНЯ

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