«Десятки вхідних отворів від уламків»: у якому стані поранені після удару по вокзалу в Дніпрі

Удар по Дніпру — лікар розповів про критичний стан поранених / © ДСНС

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До лікарні імені Мечникова у Дніпрі доправили сімох постраждалих внаслідок російського удару по залізничному вокзалу. Шестеро пацієнтів перебувають у вкрай важкому стані.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в коментарі ТСН.

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«Вирвані шматки тіла, різного віку люди. Лікарі анестезіологи з хіругами вдихають у них життя. Бачимо, що в кожній людині десятки вхідних отвірів від уламків. Вкрай важкі поранення», — зазначив Риженко.

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Четверо пацієнтів після комп’ютерного обстеження терміново вирушають до операційних. Ще двоє перебувають у вкрай важкому стані. Реаніматологи намагаються підвищити їм артеріальний тиск, щоб уможливити проведення операцій.

Риженко додав, що з сімох пацієнтів лікарні Мечникова лише один має поранення середньої тяжкості.

Російська атака по Дніпру 29 жовтня — останні новини

Нагадаємо, російські війська атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал у Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей момент перебував пасажирський поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.

Внаслідок атаки загинули 13 людей. Станом на 12:20 було відомо про 10 поранених. Трьох постраждалих госпіталізували у важкому стані, серед них — 11-річний хлопчик. На місці удару працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

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Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

«Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким», — заявив глава держави.

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