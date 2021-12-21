Десятки ДТП та понівечені машини: яких клопотів наробив снігопад на дорогах України

Десятки ДТП та понівечені машини: яких клопотів наробив снігопад на дорогах України

На лапатий сніг в Україні чекали довго, проте він одразу дав про себе знати.

У різних регіонах України через ожеледицю або снігопади на дорогах стався колапс — десятки ДТП та понівечені машини. Через нічні опади та зниження температури все перетворилося на ковзанку. Водії один одному допомагали їхати, а пішоходи штовхали авто.

Яких клопотів наробив сніг у Львові, Запоріжжі й Києві, йдеться 21 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Київ

До Києва, щоби зменшити кількість заторів, обмежили в`їзд великогабаритного транспорту. Якщо центральні дороги розчистили, то в спальних районах і дворах — не проїхати.

"Це жах, просто жах. Враження, що комунальники забули про нас. Нічого не чистять. Вже всю ніч ДТП трапляються", — скаржаться кияни.

Стаються ДТП упродовж всього дня. Поки журналісти їздили столицею, просто перед ними одне авто наздоганяє інше.

"Людина їхала переді мною. Почало носити його, хоча перед ним нікого не було. Я не розумію, може він боявся в’їхати в припарковані автівки. Я їхала за ним, намагалась пригальмувати, але не вийшло, на жаль", — розповідає учасниця ДТП.

На лапатий сніг в Україні чекали довго, проте він одразу дав про себе знати.

Снігопади у Львові, Запоріжжі та Києві завдали клопотів на дорогах | Новини України

Львівщина

У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, через крижаний міст понад годину був заблокований рух транспорту. Боротися з негодою у Львові виїхало майже сто одиниць техніки і трохи більше — дорожників.

Запоріжжя

Майже три десятки ДТП за три години сталося у Запоріжжі. Тут снігом не мело так, як у Львові.

"Утворився сніговий покрив заввишки до 2 сантиметрів, але цього вистачило. Температура вночі була мінус 3 градуси", — розповідає завідувачка сектору Запорізького гідрометцентру Ганна Фармуга.

Саме мороз перетворив усе на ковзанку. На сімферопольській трасі легковик влетів у фуру. Двоє людей дістали численні травми. Водія з понівеченого авто діставали майже пів години.

На Запоріжжі синоптики прогнозують наступні опади наприкінці тижня. Буде різке похолодання аж до мінус 15-ти градусів.

Автори: Іван Ільницький, Наталка Волосацька, Яків Носков