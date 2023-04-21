Десятки населених пунктів Чернігівщини відрізані від світу високою водою, та люди бояться кінця паводку

До 32 населених пунктів із 4 районів Чернігівщини звичайним транспортом не дістатися, дороги перелито водою. Але місцеві бояться не стільки прибутної води, як того, що буде потім, коли повінь спаде, йдеться в ТСН.

Листоноша на борту болотохода рятувальників везе людям пенсію, щоправда, витратити її поки що нема де. Села вздовж Дніпра на Чернігівщині перетворилися на суцільні острівця між якими пересуватися можна тільки на човнах чи болотоходах. Не підтоплені хати лише ті, що на пагорбах.

Затоплювати села вздовж білоруського кордону почало ще посеред зими. Такого місцеві старожили не пам’ятають. Вода підступила до самих хат, залила погреби. Петро Куц каже, що їх підтоплює щороку, але, щоб так високо - такого не було давно. Люди залишилися навіть без питної води, бо з колодязів непридатна до вжитку.

Місцеві, як острів'яни, ізольовані від світу. Питну воду та продукти від волонтерів та “Червоного хреста” людям теж развозят рятувальники.

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Рятувальники кажуть, на евакуацію погодилося лише пару людей, тому раз на кілька днів вони навідуються у віддалені хутори. “Там Дніпро, велика течія, техніку зносить, але ж люди відрізані і їм треба допомагати, нема їсти нічого. Була ситуація, що швидка зателефонувала нам, що неможна доїхати. Ми приїхали “Богуном”, загрузили на ноші і вивезли до швидкої”, - розповідає начальник аварійно рятувальної частини ГУ ДСНС Чернігівської області Максим Жилко.

Ледь не біля кожної хати припаркований човен. Щоправда, на ньому далеко не допливеш, хіба до наступного “острова”. А щоб потрапити, так би мовити на велику землю, човен потрібно по суші перенести далі до води.

На те, що дороги з’являться, коли спаде вода, тут вже майже не сподіваються. Половина шляхів між селами та хуторами - переважно ґрунтівка, або старий асфальт. “Дороги, що підтоплені їх сильно розмиває і руйнує, асфальтові дороги їх стан не найкращий, вони з ямами і це також, коли стоїть вода їх розмиває, ями більшають”, - каже староста села Валентина Деркач.

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Люди кажуть, після такої води городи саджатимуть не раніше кінця червня і навряд чи щось виросте, окрім картоплі. Від озимини під водою теж нічого не буде. “Збувай свиней, курей збувай, бо годувати нема чим, ми посіяли для того щоб худобу годувати, а тепер його нема… Все вимокло, нема нічого, стоїть вода по коліна, це повинні нам допомогти”, - кажуть місцеві.

У селах вздовж Дніпра, кажуть рятувальники, рівень води поволі, але знижується. Чернігівщина вийшла із червоної зони небезпеки підтоплень.

Весняна повінь зазвичай - це дві хвилі. Чи буде друга - поки що не відомо. Але в “Укргідроенерго” прогнозують, що наслідки другої будуть не такі невтішні.

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