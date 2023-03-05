Десятки ударів за добу: бійці на Сумщині констатують збільшення інтенсивності обстрілів з Росії

Коли обстріли вщухають, окупанти вдаються до інших провокацій й постійно тримають в напрузі.

Сумщина під масованим вогнем окупантів. Ворог використовує танки "Нони" й ствольну артилерію, снаряди летять і в поля, і просто в села, йдеться в ТСН.

Коли не тиха прикордонна Сумщина тоне у відлунні ранкових вибухів, у повітря бійці піднімають дрон, щоб шукати ворожу гармату. Ворог поруч і нагадує тут про себе щодня. Снаряди летять у поля у села і навіть у містечка, щодень по кілька десятків обстрілів по різним громадам. “Ближні села, в 3-5 км від кордону, вже розбиті вщент, там місцевих немає”, - розповідають бійці.

Пустка усюди, куди дістає “русскій мір” своїми гарматами. “Вночі буває затишшя, а вдень не пахне тишею. Кожен день, а в останні два тижні інтенсивність вогню збільшилась у рази”, - переконують військові.

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Обабіч дороги стоїть розбита автівка, які в дірках як сито. Окупанти розгатили з мінометів цивільних - корегуючи з повітря безпілотниками.

Коли обстріли вщухають, окупанти вдаються до інших провокацій й постійно тримають в напрузі. “БМП, танки, БРДМ заводять, певно створюють психологічний тиск, заводять газують, покатались, повернулись, вони теж бояться”, - переконують хлопці.

Хлопці пильно спостерігають за ворогом, бо на тому боці окупанти зводять нові фортифікаційні укріплення, бетонують доти і копають шанці. Як дармову силу використовують своїх місцевих. Усі поля довкола заміновані, хлопці цілодобово не зводять очей ні з окупантів ні зброї. Вже рік як вони у полях далеко від родин, пройшли горнило війни у різних точках Донбасу і Луганщини, втомились але не зломились. “Час втомлює, а моральний дух, як то, не дочекаються”, - кажуть бійці.

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