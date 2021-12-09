Десятки українських мандрівників застрягли в аеропорту Мілана: що відомо

Авіарейс з Мілана до Києва перенесли на понад 15 годин.

В Італії в середу, 8 грудня, внаслідок затримки рейсу "Мілан - Київ" авіакомпанії Wizz Air понад сотня українських мандрівників застрягла в аеропорту.

Про це з місця події повідомляє редакторка сайту ТСН.ua Аліна Онопа.

За її словами, рейс, який мав вилетіти з Мілана о 21:30 за місцевим часом, раптово перенесли на 13:00 наступного дня. Співробітники аеропорту заявили, що причиною відповідного рішення стало перепрацювання пілотів.

Так, напередодні авіаційний персонал літака нібито витратив на підготовку повітряного судна більше часу, ніж очікувалося, через що впродовж дня здійснив декілька перельотів із запізненням.

У Мілані літак також приземлився пізніше, ніж планувалося, тож для безпеки пасажирів виліт вирішили відтермінувати. Однак українці, які вимушено залишилися в терміналі, обурені.

"Чому цього не було передбачено раніше? Навіщо назначати пілотів, які вже мають переліміт годин в інших країнах, на рейс з Мілана ще до Києва? Взагалі незрозуміло, - кажуть туристи. - Йдеться навіть не про погодні умови. Хоча падає сніг, цю умову не ставлять як пріоритетну".

Одна з пасажирок розповіла, що збиралася летіти на похорон батька. Після інформацію про затримку вона запитала, чи можливо вилетіти до України іншим рейсом, однак отримала відмову. Тепер українка не знає, чи потрібно їй взагалі летіти, адже "похорон не чекає".

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