Деталі будівництва заводу з виробництва "Байрактарів" в Україні: ексклюзив із власником заводу

Його "Байрактари" стали справжньою легендою російсько-української війни.

Люди в Україні, в буквальному сенсі, так називають своїх дітей та хатніх улюбленців, вишивають цю назву на національному одязі, як оберіг і навіть співають про нього пісень.

Про підтримку України, відносини з Туреччиною та плани побудувати завод бойових дронів на території України ексклюзивно для ТСН розповів генеральний директор компанії "Байкар" Халюк Байрактар.

"Між Туреччиною та Україною — високий рівень стратегічної співпраці. І безпілотники є однією з головних критичних її частин. Минуло 4-ри чи 5-ть років, відколи ми розпочалИ співпрацю в цій галузі. На жаль, розпочалась агресивна війна. Дрони почали використовувати на полі бою. І вони стали досить популярними в боротьбі проти агресора заради захисту країни та вашої незалежності. Ми, як виробники і як друзі України, дуже пишаємося, що "Байрактар ТБ-2" став одним із ваших символів. Ми справді намагалися технічно підтримувати українців, допомагати вашим військовим витискати з цих систем якомога більше, щоб вони були ефективними в бою", — поділився Халюк Байрактар.

Кілька днів тому ви зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським. Чи можете ви розкрити якісь подробиці цієї зустрічі, і чи були якісь переговори?

"Львівська зустріч була дуже теплою і дуже плідною, враховуючи такий критичний час. Туреччина дуже старається, щоб зупинити війну і встановити мир. Були домовленості щодо турецької підтримки у відновленні українських територій. Хотів би, щоб ця зустріч допомогла Україні у встановленні миру і періоду відновлення, який ітиме після нього. У цьому сенсі, мені здається, зустріч була дуже корисною."

Чи задоволені ви особисто роботою "Байрактарів" в Україні, як ними користуються українські воїни, чи бачите, що можна вдосконалити?

"Наші безпілотні літальні системи посилюють армію на полі бою, допомагають користувачам мати розуміння ситуації 24/7, вести тривале спостреження і підтримувати бойові дії на землі. До війни ми тренували українських операторів, тож вони вправно використовують безпілотники. Я стежу за їх роботою з новин і бачу їх ефективність. Звичайно, залежно від відгуків із поля бою, відбувається вдосконалення. Ви постійно маєте поліпшувати їх. І через динаміку на полі бою і через середовище, де вони працюють, ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників."

Компанія "Байкар" роками надавала технічну підтримку Україні.

"Це не почалося з повномасштабним вторгненням. Пішли роки, доки ми започаткували місцеву компанію і сервіс технічної підтримки. І якщо були якісь технічні проблеми — допомагали вирішувати їх. У питанні зворотного зв'язку - робота триває постійно, і є фідбек щодо механізму. Хочу також зазначити, що "Байрактар ТБ-2" ефективно використовують у Туреччині, Азербайджані, у Північній Сирії та інших частинах світу. І має багато досвіду на різних майданчиках. Тож ми отримували чимало зворотного зв'язку і проводили модернізацію."

Замовлення Байкар Макіна розписані на три роки наперед і натепер компанія співпрацює з близько двадцятьма країнами. Чи вплинула війна в Україні на виробництво?

"Куди б не постачали "Байрактари ТБ-2", вони доводили свою спроможність на полі бою, в проведенні операцій і давали свої результати. Якщо подивитися з погляду продуктивності та витрат — це дуже надійні дрони.

У певних випадках це відіграє критичну роль. Звичайно, і до війни ці безпілотники були досить популярними в світі. Але, після початку масштабних бойових дій в Україні, на європейському континенті підвищилась обізнаність щодо наших дронів, вони привернули увагу. Раніше безпілотники вважались ефективною технологією в так званих "асиметричних війнах", коли сили не рівні. Зараз Україна стикається з такою з потужною агресією в межах традиційного поняття війни. І ці технології показали, що в таких випадках країни мають потребу захищати себе з високими технологіями."

Як ви оцінюєте шанси країни-агресорки заволодіти технологією виробництва ударних безпілотників рівня вашої продукції?

"Ми, як компанія "Байкар", роками інвестували в Туреччину і так само співпрацювали з Україною. Це, як живий організм. Минуло чимало часу, перш ніж наші стратегічні оцінки привели до ефективних рішень. Ми інвестуємо більше ніж двадцять років у ці технології. Роки йдуть на те, щоб провести дослідження і налагодити виробництво. Технологія дронів не є доступною просто так на ринку. Наприклад, Туреччина раніше хотіла купувати їх в інших країнах, таких як США та Ізраїль, і зіткнулася з багатьма складнощами. Нам не вдавалося закупити оборонні системи за гроші, і врешті-решт, ми почалИ працювати на власну державу і робили поставки нашим братнім народам, як Україні. В Україні, до речі, було так само. У 2018-му ваша країна хотіла закупити бойові безпілотні системи. Жодна інша країна, окрім Туреччини, тоді не погоджувалася співпрацювати з вами в цьому питанні. І використання "Байрактарів ТБ-2" принесло свої результати."

Ми знаємо, що ваші "Байрактари" трішечки українські. Маю на увазі, що в середині безпілотників використовуються деталі від наших виробників. Поділіться, будь ласка, з українськими глядачами, яким складно збагнути технічні деталі, про що йдеться?

"Як я вже казав, Туреччина та Україна мають стратегічний рівень партнерства. Між нашими двома країнами є стратегічні ради найвищого рівня з 2011-го року. Співпраця в повітряному та космічному оборонному секторі після постачання "Байрактарів" лише пришвидшилася. Обидві сторони отримують нині свої переваги. Обидві налагодили ланцюги поставок і самозабезпечення. Нині наша компанія має проєкт заводу, який ми розпочали кілька років тому, коли президент України завітав на "Байкар". Це була подорож Зеленського до Туреччини у 2019-му. Тоді українські оператори саме тренувалися в Туреччині, він відвідав їх на наших об'єктах. Коли Володимир Зеленський побачив тутешню інфраструктуру, він попросив нас розпочати проєкт побудови заводу в Україні, де б ми не лише виготовляли, а й досліджували ці технології. Крім того, Україна — одна з небагатьох країн у світі, яка має здатність виготовляти турбінні двигуни. Коли наші країні почалИ близько співпрацювати на стратегічному рівні, ми вирішили використовувати ці та інші деталі. Особливо в "Акінджі". "Акінджі" — це стратегічний безпілотник, який зробив свій перший політ з українським двигуном. Ми вже доставляли їх турецьким військовим. А зараз ми працюємо над технологією безпілотних винищувачів із назвою "Кизилелма". "Кизилелма" — так само оснащена вашими двигунами. Тож між нашими країнами є відносини, які приносять свої реальні плоди й обидві сторонИ справді мають із цього користь. До речі, за планом побудови заводу в Україні, там мають виготовляти й такі безпілотні винищувачі, як "Кизилелма". Це нове покоління. І це майбутнє військово-повітряного простору."

Український посол у Туреччині анонсував будівництво вашого заводу на території України. Які Ваші плани і чи внесла війна корективи?

"Ми активно працюємо над планом будівництва заводу після візиту Володимира Зеленського. Працюємо над дизайном підприємства та макетом. Уже придбали ділянку, де стоятиме цей завод. Ми також розпочалИ офіційну подачу заявки на таке будівнитцво. У лютому цього року був візит на найвищому рівні нашого президента Ердогана до Києва. Під час цієї зустрічі були підписані дві великі угоди. Одна з них — це угода про вільну торгівлю, а інша — щодо співпраці в царині високих технологій, авіації та космічної галузі. І ця угода стала серйозним посередником для плану побудови заводу. Її підписали 3-го лютого, до війни. А згодом почалося вторгнення. Однак, наші плани досі дійсні і ми продовжуємо роботу, дотримуємося дедлайнів. Можна сказати, ми просуваємося в цьому питанні."

Завдяки "Байрактарам" започаткувався феномен, коли звичайні люді, не уряди держав, а самІ збирають гроші на безпілотник за рекордні промІжки часу. Так уже зробили в Литві, Україні, Польщі. Ви вирішили віддавати їх безкоштовно. Як ухвалили таке рішення і чому?

"Для нас це стало справжньою несподіванкою, бачити, як збирають кошти в Україні, Литві та Польщі. Нещодавно збір відкрили в Латвії. Люди з усього світу не лише в самій Україні, намагаються вас підтримати, підтримати у війні проти цієї агресії, захистити вашу незалежність. Ми, як компанія "Байкар", і наші співробітники, хотіли бути частиною цієї ініціативи. Ми маємо свої принципи і в такі непрості часи ми так само маємо свою відповідальність і як виробники, і як люди — підтримати та зробити все можливе для вас. У всіх зборах ми вирішили, що не будемо брати гроші, а їх збережуть і направлятимуть, наприклад, на гуманітарні потреби українців. У нас багато друзів в Україні, і ми знаємо як вони сповнені енергії. Під час останньої поїздки у Львів, я в цьому ще раз переконався дуже чітко."

Чи стежите Ви в новинах, куди саме пішли гроші, збережені на купівлі "Байрактарів"?

"Так, я стежив за новинами. Литва оголошувала як вони витратили гроші для українців. Щодо України, бачив, що Фонд Притули, який зібрав величезну суму, і якому ми надали безкоштовно "Байрактари". Вони придбали супутник. Ми стежимо за цим так само, як усі - з медіа. Але наша відповідальність була в тому, що ми пожертвували безпілотники, а збережені гроші, я так розумію, використали в найпотрібніший для України на цей момент спосіб."

Нагадаємо, у Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

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