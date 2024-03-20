Деталі ракетного удару по Харкову: кількість жертв зросла

Путінська армія продовжує воювати з цивільним населенням України. Пообіді 20 березня окупанти вгатили по мирному району Харкова ракетою. Під завалами можуть перебувати люди.

Усе, що відомо про черговий терористичний удар Росії, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Росія вгатила по Харкову

Харків — у диму, пожежники намагаються загасити вогонь після чергового удару окупантів по мирному району міста.

Росія вгатила по Харкову

Про удар по місту о першій годині дня повідомили в обласній військовій адміністрації і закликали людей терміново йти до укриттів — була ймовірність, що Росія готує повторний удар по Харкову. Вже за кілька хвилин мер міста Ігор Терехов повідомив про перших постраждалих.

“Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Утім пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі”.

Що відомо про постраждалих?

Ракета рашистів влучила у будівлю в Холодногірському районі міста. Під завалами залишаються люди, тож пошуки тривають. Наразі відомо про пʼятьох загиблих.

Бєлгород! Приготуватися!

Росіяни продовжують “полювати” на мирних людей, а самі виють про обстріли Бєлгородщини й що містом розставляють блокпости. Про це місцевим повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

С 20 марта на территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты — губернатор Белгородской области Гладков. pic.twitter.com/N4yvyRKOzG — Olesya (@olesya___2701) March 20, 2024

Їжа зникає з полиць російських міст

Також із Бєлгородської області Росії, де продовжується рейд російських добровольців, планують вивезти близько дев'яти тисяч дітей в інші регіони Росії. Крім цього, росіяни вже жаліються, що нічого жерти. Владі чхати, ну а що, галочку поставили за Путіна? Насолоджуйтесь. Бізнес вже потроху тікає з міст. Так, наприклад, популярні мережі магазинів уже відключають доставку у Бєлгороді. Поки що до 20 березня включно. Але сумніваємось, що щось зміниться 21 березня.

Також у Бєлгороді через обстріли закриваються ресторани. А зараз ви побачите відео місцевої мешканки. Вона об'їхала п'ять магазинів у пошуках їжі. Так, на полицях стоять соки і поки що завозять хліб, але в місті немає ні цибулі, ні моркви, ні м'яса. А нащо воно вам? У вас є Путін.

Белгород. "Че-то вообще не айс" pic.twitter.com/hywmOLxkmS — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 19, 2024

Погрози від росіян і раптова амнезія

А що ви хотіли, “СВО” йде за планом. Нагадаємо, Бєлгород спорожнів, російське місто несподівано для його мешканців опинилося на лінії бойових дій. Але замість того, щоб засунути язики в одне місце і робити висновки, росіяни у звичному для себе амплуа грозяться завдавати ударів по Україні. От тільки ви не врахували, що ми в умовах війни живемо третій рік, а хтось і усі 10 років. Тож ні граму жалю, кожен удар, рашисти заслужили.

Життя між блокпостами — найближче майбутнє жителів Бєлгородщини і не тільки. І, до слова, перш ніж вити та погрожувати, варто згадати, по скільки разів на день страждають мирні українські міста. Лише за минулу добу, 19 березня, росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін.

Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке. О 3:45 рашисти скинули керовану авіаційну бомбу на село Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу. Згодом на це ж село окупанти скинули ще одну керовану авіабомбу. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про постраждалих не надходила.

Команда ТСН.ua бажає швидкого одужання постраждалим під час ракетної атаки на Харків та висловлює співчуття рідним загиблих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ХАРКОВІ ПРОГРИМІВ ПОТУЖНИЙ ВИБУХ! Під завалами — люди! Є загиблі!

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