Детальний прогноз астрологині на 2024 рік: коли закінчиться війна та які місяці будуть найважчими

2024 рік для України та українців буде непростим. Найскладнішою стане перша половина року, напружений період — з середини березня до середини квітня. Говорити про завершення війни ми поки що не можемо.

Про це у коментарі для сайту ТСН.ua розповіла астрологиня, астропсихологиня Аліна Лобода.

“Рік Дракона — досить вимогливий до змін та переоцінки цінностей. 2024 під управлінням Сатурну. Це, в першу чергу, про терпіння, правдивість та прийняття кардинальних змін, бо так як раніше вже ніколи не буде. Рік кармічних боргів, з якими ми маємо розрахуватися саме в цей період, бо з 2024 року починається зовсім нова ера часу, яка пробуджує свідомість людей”, — каже астрологиня.



Для України та українців, за словами Аліни Лободи, він залишається ще доволі непростим, оскільки треба пройти досить багато змін.

“Дракон – тварина містична, тому ми можемо багато чути про трансформації, пов`язані з цим роком, які важливі для усього світу, не лише для нашої країни. Складність чи успіх цього року буде залежати від того, в яких ми стосунках з Сатурном, а для України ця планета залишається достатньо складною і попереду такі ж транзити”, — розповіла астрологиня.

За її словами, складні періоди — це перша половина року, оскільки до вересня Україна має непростий соляр.

“Місяці лютий — травень з достатньо агресивними транзитами планет. Період прийняття складних рішень, важких ситуацій у багатьох сферах та внутрішньої нестабільності. Звичайно, кожен з нас буде відчувати цей період по-своєму, в залежності від індивідуального впливу планет на нас”, — каже Аліна Лобода.

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Досить напружений період — з середини березня до середини квітня, що зачепить і коридор затемнень, з'єднання Марсу та Сатурну та з`єднання Сатурну в карті України з Плутоном, що уособлює собою війни та катастрофи, розповіла астрологиня.

“Тому говорити про завершення війни ми поки що не можемо. Фактично ми можемо спостерігати певні повтори з весною 2022 року і зараз важливо наскільки країна та українці зможуть згуртуватися та знову вистояти цей період. Міграції можуть продовжуватися, але вони не масові. Багато хто буде повертатися додому, проте багато хто буде й їхати — в цілому цей рік про кардинальні зміни, а це і зміна місця проживання, зміна професій, статусу та оточення”, — каже Аліна Лобода.



Більш приємним для країни є соляр після серпня 2024 року, проте складними, за словами астрологині, залишаються місяці під кінець року — жовтень та листопад.

“Важливим для нас є також період Сонця з кінця травня до березня 2025 року, що має принести нам позитивні зміни, оскільки ця планета в карті країни є досить сильною. Рік Дракона показує підсумок останніх 20 років та перехід на новий період. Роки незалежності України, на жаль, не дали нам повної самостійності, тому трансформаційний рік для нас буде не з легких. В першу чергу, він про перехід на новий рівень свідомості, бо без цього неможливо говорити про процвітання країни, про кардинальні зміни в самих людях, своєму відношенні до ситуацій, де треба навчитися дивитися широко та далеко в майбутнє, про прощання зі старим способом життя та визначення нових цілей та цінностей”, — каже астрологиня.

За словами Аліни Лободи, 2024 рік — це рік високих амбіцій, але він не терпить нечесності перед самим собою, вузького мислення та жертовної ролі.

“Тому країна та всі українці мають розібратися з тим, що і як ми транслюємо всьому світу. Призначення кожної людини — це розвиватися. Це чудовий рік для навчання, пізнання себе, самореалізації, пошуку відповідей та своєї особистої мотивації. Важливо вчитися підвищувати рівень свого Сатурну, а це підтримувати в собі оптимізм, брати відповідальність за свої рішення та не чіплятися за минуле”, —розповіла астрологиня.

Окремо Аліна Лобода виділила сферу здоров'я — вона, за її словами, залишається головною в цьому році, тому обстеження та профілактика в пріоритеті.

“Високосні роки не бувають легкими, проте Дракон — тварина самодостатня, впевнена в собі та дає багато можливостей, а наша задача обов`язково ними скористатися”, — резюмувала астрологиня.

Нагадаємо, провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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