Детальний прогноз астрологині на 2025 рік: коли закінчиться війна та які місяці будуть найважчими

Астролог дала прогноз, коли закінчиться війна / © ТСН.ua

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2025 рік для України та українців стане роком кардинальних змін. Попри складний початок року, нас чекають істотні зміни у воєнних діях та можна сподіватися на завершення війни. Переломний момент, ймовірно, наступить влітку.

Про це у коментарі для сайту ТСН.ua розповіла астрологиня, астропсихологиня Аліна Лобода.

«Це рік кардинальних змін та розуміння, що старого світу вже нема і не буде. Це, в першу чергу, розрив шаблонів та старих поглядів, які вже більше не працюють і не можуть принести країні ніякої користі та можливостей. Це рік формування нових цінностей, зміни цілей та стратегій. Краще прийти до цього самостійно, а не чекати жорстких уроків зовнішнього світу, бо друга половина року посилює ці енергії», — каже астрологиня.

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2025-й — це рік завершального циклу, тому, за її словами, українці можуть розраховувати на істотні зміни в воєнних діях.

«Але змія — це тварина мудрості, яка буде всіх нас орієнтувати саме на глибоке самопізнання. І тільки через істотну зміну старих поглядів ми маємо шанс кардинально змінити шлях нашої країни», — попереджає Аліна Лобода.

Цей рік під числом 9, що говорить про прощення та відпускання минулого.

«Це рік доочищення, емоційного вигорання, бо, звичайно, українці втомилися. Але країну втілює її народ, тому багато чого залежить від свідомості нації. Тому, так, вже в котре назву цей рік кармічним, бо якщо ми не змінимо свою стратегію і відношення, наше жертовна карма ніякого розвитку країні не принесе. Наша задача — ввійти у 2026 рік з новою очищеною свідомістю. Зміни неминучі», — каже астрологиня.

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Україна пройшла складний початок року — березень і квітень — затемнення і парад планет, який вплинув досить емоційно. Період важкий, але, як запевняє астрологиня, він дав свої результати на майбутнє.

Астрологиня прогнозує, що травень-червень — місяці, в які є шанси зупинити воєнні дії, проте це може відбуватися не одразу. За її словами, буде закладатися відповідний фундамент для цього.

«Складна середина травня и середина червня — різкі транзити Марсу в карті України. Проте будуть відбуватися події, які будуть мати значення для подальших змін. І переломним моментом може стати кінець липня — початок серпня. Треба розуміти, що астрологія дає можливості, а результат залежить від вибору, який роблять люди щодня. На хід війни впливає багато факторів, тому те, куди ми рухаємося, буде залежати від вибору України в відповідні ключові періоди. Цих ключових точок багато і зміни все одно відбуваються, хоча ми можемо це не помічати одразу», — пояснює Аліна Лобода.

В карті України розпочався період Місяця до середини 2026 року. Це складний період для країни, каже астрологиня. Вона пояснює: ця планета показує національне багатство, фінанси, зовнішні борги, покупну спроможність нації та її психологічний стан, податкову політику та вплив на людей через податки.

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«Це не найкраща планета для України. Із позитивного звичайно буде надходити допомога від міжнародних партнерів, проте вона теж буде мінливою», — прогнозує астрологиня.

З травня 25 до травня 26 року — період розширення стратегічного партнерства України з іншими державами. Наступне затемнення у вересні та сама осінь, за словами Аліни Лободи, можуть дати шанс та стати вирішальними в припинені воєнних дій та домовленостей.

«Але складний період все одно продовжується до середини 2026. На мою думку, більш-менш амбіційний час нас чекає в період Марсу в карті України, який почнеться з липня 2026 року», — каже астрологиня.

Вона попереджає, що українцям у другій половині року варто приділити увагу здоров’ю. В першу чергу, емоційному.

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«Червень, серпень і жовтень — можуть бути хірургічні втручання, в кого є передумови, обов’язково треба зайнятися профілактикою. Непростим залишиться ще листопад, так як він є руйнівник року Змії», — застерігає Аліна Лобода.

Ще треба розуміти, що Україна зараз знаходиться на гуні невігластва, каже астрологиня. Простими словами — це темрява, недостатність знань та розвитку.

«І це те, з чого мають починати всі українці — з себе. Карма нікого не обійде стороною, але не треба думати як вона покарає ворогів, треба думати, на яких енергіях живемо ми — українці. В ненависті війни не виграються. В претензіях один до одного всередині країни ми здатні знищити себе самих, для цього і вороги не потрібні. Кожен має почати з себе і розібратися з тим, що транслює в цей світ. І вибирати стратегію не звужуватися рамками тільки своєї країни, а масштабуватися, розширюватися та розвиватися зовні», — пояснює астрологиня.

2025 — це рік змін, які так чи інакше треба прийняти і бути готовими, бо ілюзії будуть розсипатися.

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«Головне, що треба в собі розвивати — це слухати себе і свій внутрішній голос, частіше бути наодинці з собою, не забруднювати себе непотрібною інформацією, будувати в собі свою внутрішню опору, а не сподіватися на ілюзорні зовнішні орієнтири», — радить Аліна Лобода.

Раніше відомий астролог Влад Росс попередив про небезпечні дати 2025 року.