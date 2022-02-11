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Депутатка розповіла, чому будують президентський університет, а не модернізують виші

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Депутатка розповіла, чому будують президентський університет, а не модернізують виші

Заклад будуть будувати за міжнародними стандартами.

На базі університетів, які є в Україні, складно створити інноваційну структуру, якою має стаи президентський університет. 

Про це в ефірі "Сніданкуз 1+1" розповіла народна депутатка Юлія Гришина.

За її словами, президентський університет будуватимуть за міжнародними стандартами. Крім того, для побудови тако\ї "екосистеми" необхідні великі кошти. 

"Ми розглядали такі пропозиції (модерназація наявних вишів - Ред.). Працювали і з НАН - там теж є лабораторії. Працювали з університетами. Прийшли до висновку, що не можливо на тій інфраструктурі, яка сьогодні є застарілою і в науці, і в освіті, створити такий великий, новітній, інноваційний простір. Це не можливо", - заявила вона. 

Юлія Гришина про Президентський університет та новий підхід до навчання

Юлія Гришина про Президентський університет та новий підхід до навчання

Депутатка каже, що заклад має стати першим крок реформи системи науки і освіти.

Як повідомлялося, у Києві збираються звести президентський університет. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн. У ньому планують готувати фахівців за найсучаснішими і найбільш затребуваними в майбутньому напрямками:  ІТ, кібербезпека, штучний інтелект; нанотехнології; біотехнології та науки про здоров'я тощо. 

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