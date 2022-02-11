Депутатка розповіла, чому будують президентський університет, а не модернізують виші

Заклад будуть будувати за міжнародними стандартами.

На базі університетів, які є в Україні, складно створити інноваційну структуру, якою має стаи президентський університет.

Про це в ефірі "Сніданкуз 1+1" розповіла народна депутатка Юлія Гришина.

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За її словами, президентський університет будуватимуть за міжнародними стандартами. Крім того, для побудови тако\ї "екосистеми" необхідні великі кошти.

"Ми розглядали такі пропозиції (модерназація наявних вишів - Ред.). Працювали і з НАН - там теж є лабораторії. Працювали з університетами. Прийшли до висновку, що не можливо на тій інфраструктурі, яка сьогодні є застарілою і в науці, і в освіті, створити такий великий, новітній, інноваційний простір. Це не можливо", - заявила вона.

Юлія Гришина про Президентський університет та новий підхід до навчання

Депутатка каже, що заклад має стати першим крок реформи системи науки і освіти.

Як повідомлялося, у Києві збираються звести президентський університет. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн. У ньому планують готувати фахівців за найсучаснішими і найбільш затребуваними в майбутньому напрямками: ІТ, кібербезпека, штучний інтелект; нанотехнології; біотехнології та науки про здоров'я тощо.

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