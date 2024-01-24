Девʼять виходів у тил РФ і три знищені Ту-22М3: приголомшлива історія розвідника Олега Бабія

У серпні 2023-го українські розвідники успішно знищили та вивели з ладу три російські бомбардувальники Ту-22М3. Це завдання організував один із командирів розвідки Олег Бабій. Однак для самого командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про розвідника.

Олег Бабій — полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни. Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).

Короткий життєпис

Народився у місті Міловиці (Чехія). 2011 року закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, відзнаками Міністерства оборони України: памʼятним знаком “За воїнську доблесть”, “За мужність при виконанні спецзавдань”, заохочувальною відзнакою начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних сил України “Учасник АТО” та медаллю “За участь у боях “Світлодарська дуга”, відзнакою “Вогнепальна зброя”.

Спецоперації, які змінили хід війни

Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. З перших днів повномасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України і на території противника, які насправді змінили хід цієї війни.

На його рахунку — дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника. Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.

Знищення Ту-22М3 в Росії

Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія — знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3 — значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

Очевидно, що це завдало неабияких економічних збитків країні-агресорці та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців РФ, адже сили та засоби спеціальних служб РФ були розпорошені. І не варто забувати про ще одне — шкоду для іміджу так званої “непереможності” армії РФ та “героїчності” її військово-політичного керівництва.

В серпні 2023-го у складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання — зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали — знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

Вшанування Олега Бабія

За свій героїчний подвиг Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену “Золота зірка” посмертно.

У розвідника залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнився лише рік.

“Про загибель батька Артемчик дізнався напередодні вручення “Зірки Героя”. Те, як він це сприйняв, словами важко передати. Діти хоч і маленькі, але все дуже добре розуміють. Він сказав: “Ну, якщо президент — найповажніша людина в державі сказав, що татко Герой, то так воно і є. Отже, татко зробив те, що мав зробити для України”, — розповіла дружина розвідника Юлія Бабій.

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Спогади дружини

“Ми дізналися про загибель Олега 31 серпня, а 1-го вересня я збиралася вести нашого старшого сина у перший клас. Я розуміла, що це надважливий день у житті нашого сина, тому не могла його затьмарити такими новинами. В той же час думки, що ні він, ні молодша доня, якій тоді виповнилося лише один рік, ніколи більше не знатимуть батька — не давали спокою”, — розповідає Юлія Бабій.

Звідки брала тоді сили, досі не може зрозуміти, але зізнається, мусила бути сильною, адже обіцяла чоловікові триматися заради дітей.

“Олег завжди повторював мені одні і ті ж слова “ти маєш бути сильною заради наших дітей, бо знала за кого виходила заміж”, — каже Юлія.

Вона звикла бути дружиною військового, знала, що кожне його завдання — смертельний ризик, але розуміла, що все це він робить насправді заради їхніх дітей, щоб вони могли жити спокійно у мирній незалежній країні.

Коли 24 лютого 2022 Росія розпочала велику війну проти України, Юлія зрозуміла, що її чоловік — син військовослужбовців, не сидітиме склавши руки, а робитиме все можливе, щоб зупинити цю навалу, навіть ціною власного життя. Тож, він поїхав у свою частину, вона з дітьми — виїжджала з обстрілюваної Бучі, де родина мешкала останнім часом.

Щоб знати, що з чоловіком усе добре, домовилася з його побратимами обмінюватися спеціальними символами.

“Так і робили увесь час, якщо Олег не писав, то його побратими. Коли 31 серпня 2023 року мені не написали, а подзвонили — одразу зрозуміла, що щось не так”, — розповідає Юлія.

Її чоловік пройшов зі своїм підрозділом понад пів тисячі кілометрів у тил ворога та знищив три ворожі бомбардувальники Ту-22М3. Це дестабілізувало всю ворожу авіацію дальньої дії та зупинило російські авіаційні атаки на мирні міста України, а також дало можливість його дітям спокійніше спати уночі.

“Можливо, через це росіяни не одразу віддали нам тіло Олега. Я не знаю, скільки зусиль коштувало це його командирам, але головне моє прохання, хоча б поховати чоловіка, вони виконали, за що їм велика дяка”, — каже Юлія.

Вона також вдячна президентові України, за щирі слова їхньому сину, які насправді найбільше з усього підбадьорили хлопчика.

Олег Бабій загинув тоді, коли його син приміряв шкільне вбрання та готувався вперше йти до школи. Нині у Львові, на фасаді школи де навчався герой, де він почув перший та останній дзвінок, встановили пам’ятну дошку. Офіційне відкриття меморіальної таблиці Герою України полковнику Олегу Бабію відбулося на День Соборності України.

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