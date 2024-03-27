Девʼятиповерхівку в Одесі, де загинуло 12 мешканців, частково знесуть: стали відомі подробиці

Перед тим, як почати роботу, будівельники допомагають людям забрати речі з кімнат, які вціліли.

27 березня в Одесі почали демонтаж девʼятиповерхівки, яку в ніч проти 2 березня атакував російський дрон. Тоді обвалилася ліва частина одного з під’їздів. Загинули 12 мешканців, п’ятеро з них діти.

Подробиці з місця події розповів журналіст ТСН Сергій Осадчук.

Він бачив, як до пошкодженого вибухом будинку прибула важка спецтехніка і поспілкувався з мешканцями та будівельниками. Робітники кажуть, крок за кроком будуть зрізати зруйновані конструкції, які небезпечно нависли над головою перехожих. Встановили захисний паркан, аби люди не підходили ближче до небезпечної зони.

Ліву частину будинку розберуть, знімуть все до стін, які тримаються міцно. Напередодні велетенський підйомний кран вже почав знімати перші плити перекриття.

Один з робітників повідомив: “Зробили два поверхи. Тепер треба їх укріпити, щоб продовжувати далі демонтаж. Зараз прибуде техніка і будемо продовжувати роботу”.

Бригадир каже, що підʼїзд до будинку ще вологий, земля після потужних дощів не просохла. Тому ще почекають, поки просохне, і почнуть підганяти техніку ближче до будинку. Це буде десь після обіду, повідомив журналіст.

Він додав, що перед тим, як почати роботу, будівельники допомагають людям забрати речі з кімнат, які вціліли. Тим, хто вижив, але залишився без осель, виплатять компенсацію, аби потерпілі змогли придбати інше житло.

Журналісту вдалося поспілкуватися з потерпілою жінкою, яка в момент вибуху перебувала вдома і дивом вижила: “Хлопці нам допомогли, викинули все з великої кімнати. У нас нічого не зникло, дякуємо їм. Тепер ми перебираємо свої речі до сусідів. А коли нам дадуть житло, ми будемо їх переносити до нової оселі”.

Розбір конструкції триватиме аж допоки фахівці не скажуть, що споруда стабільна. Тоді будівельники зведуть підпірну стіну, аби вцілілі бетонні панелі трималися від першого до останнього поверхів.

Попри те, що від ворожої атаки минуло вже понад три тижні, одесити досі приходять на це місце, аби принести квіти до імпровізованого меморіалу. Купа дитячих іграшок лежить біля майданчика, як нагадування про трагедію, що забрала тих, хто лише починав жити.

Нагадаємо, вночі 2 березня у багатоповерхівці Одеси під час атаки безпілотників загинула сім'я військових. Тіла Олега і Тетяни Кравець, а також трьох їхніх дітей — семимісячної Лізи, восьмирічної Злати і Сергія, якому було дев'ять років, знайшли під завалами.

Внаслідок удару дроном окупаційної армії РФ по багатоповерхівці в Одесі загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій.

Також У ДСНС підтвердили загибель ще однієї дитини, якій було вісім місяців

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Девʼятиповерхівку в Одесі, де загинуло 12 мешканців, частково знесуть! Людей пустили забрати вціліле

Читайте провідні новини дня: