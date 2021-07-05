Девід та Вікторія Бекхеми святкують 22 роки у шлюбі: які труднощі подолала зіркова пара

На їхні долі випало багато випробувань, та все ж закохані вірять у найкраще.

22 роки у шлюбі – одна з найвідоміших зіркових пар у світі Девід та Вікторія Бекхеми відсвяткували чергову річницю подружнього життя. Вони відомі, заможні та успішні, а ще - щасливі батьки 4 дітей. Та їхнє сімейне життя не завжди було безхмарним.

Як вдалося подолати труднощі й негаразди - у матеріалі ТСН.19:30.

Також читайте Гвен Стефані після шести років стосунків потайки вийшла заміж за колегу

Пара познайомилась у 1997-му, коли вони обоє були на хвилі успіху. Він – зірка футбольного клубу Манчестер Юнайтед, вона - учасниця шалено популярного співочого гурту Spice Girls. Менше ніж за рік після знайомства пара оголосила про заручини, але весілля довелось відкласти через вагітність Вікторії. Ця новина для пари стала несподіванкою, адже лікарі казали Вікторії, що вона не може мати дітей.

За чотири місяці після народження первістка Брукліна Бекхеми влаштували весілля, яке обійшлося їм у 800 тисяч доларів. Гуляли у старовинному ірландському маєтку, запросили 3 сотні гостей, а весільна сукня Вікторії від Вєри Вонг увійшла до історії світової моди.

Після заміжжя Вікторія поступово згорнула співочу кар'єру і захопилася створенням власного бренду. У цій царині вона досягла неабияких успіхів: нині Вікторія Бекхем – це ціла модна імперія з багатомільйонним капіталом. У 2002 році у Бекхемів народився другий син Ромео, коли малюку виповнився рік, йому поставили діагноз епілепсія. І це стало початком випробувань для родини.

У 2004-му таблоїди вибухнули заголовками про подружню зраду Девіда – йому закидали роман з асистенткою Ребеккою Лус. Дівчина всіляко підігрівала інтерес до цієї історії, викладала переписку і розповідала журналістам пікантні подробиці роману. Девід все заперечував. Край цій історії поклала Вікторія, яка публічно заявила, що вірить своєму чоловіку. А вже за рік після цієї історії у родині з'явився третій син Круз. У 2011 році у подружжя народилась донька Гарпер. Здавалося, у родини все нарешті налагодилося, але на їхній шлюб чекало нове випробування. Кар’єра Бекхема у Європі гальмувала – і він поїхав у Сполучені Штати будувати власний футбольний клуб. Родині довелось жити на дві країни. Таблоїди знову запліткували про нових подружок Девіда, а Вікторії закидали зловживання алкоголем. Здавалося розлучення неминуче, втім пара нині знову скрізь з'являється разом.

"Відстань лише зробила наш союз сильнішим", - вважає Вікторія, яка цього року відсвяткувала 47 день народження, а на рік молодший від неї Девід зізнається: шлюб - це не завжди просто, але кохання здатне подолати будь які труднощі.

Нагадаємо, тяжкохвора МакSим отямилася під час візиту священника. МакSим усвідомлювала те, що відбувається.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання