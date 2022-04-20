Деякі говорили про патріотизм: слідчий УБОЗ розповів, які українські політики могли працювати на ФСБ

Легендарний слідчий УБОЗ Валерій Кур вважає, що колишнє керівництво України працювало "під ковпаком" російської ФСБ.

Він наголосив, що одним із російських агентів впливу міг бути політик Юрій Бойко. Також на РФ могли працювати деякі "любі друзі" з оточення експрезидента Віктора Ющенка.

Про це Валерій Кур розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"А ви гадаєте, для чого вони так трималися всі і наші, так би мовити, тіньовики-бізнесмени, керівники і так звані "демократи" і російська верхівка спецслужб, трималися за цю трубу? Труба ця була предметом купівлі нашої. Ви думаєте, чому Бойко став таким багатим? Та тому що він погодився лягти під спецслужби РФ і йому дозволили піднятися на верхівку і за рахунок труби вони його купили і він став мільйонером. Ви думаєте, чому всі інші з задоволенням сідали, Бакай, всі інші, сідали на "Нафтогаз", на трубу. Та тому що труба це був предмет купівлі наших з потрохами", - сказав Валерій Кур.

Слідчий УБОЗу також вважає, що провал національної політики Віктора Ющенка міг бути пов'язаним з його однодумцями, які декларували одне, а робили зовсім інше.

"Ви гадаєте, чому у Ющенка, першою чергою, настав провал? Тому що дехто у його оточенні, любі друзі, спробували підсісти на трубу. І, знову, проголошуючи лозунги незалежності і так би мовити демократії, вони качали з цієї труби, купуючись у російських спецслужб. Труба - це один з предметів, грубо кажучи, дірка в землі, як у Росії. Ось ця розбещеність у російських спецслужбах, вони знали, що вони куплять кого завгодно. А коли ще прийшов Путін, то між усіма провідними країнами була домовленість: ми не ведемо розвідувальну інформацію і не розсилаємо, не розкидаємо шпигунів одне проти одного. І, тим більше, всередині цього ОДКБ, ну тобто колишнього Радянського Союзу. Ми теж туди входили, але Путін, пройдисвіт, раптом вирішив відродити оце п'яте управління, а воно діяло проти дисидентів, проти євреїв, націоналістів. Він вирішив відродити. Чому?", - сказав Валерій Кур.

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