Деякі українці отримають додаткові гроші: кому і коли заплатять

Педагоги, ВПО можуть розраховувати на допомогу від держави.

Від 1 cічня в Україні запровадять щомісячну "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень.

Хто ще отримає доплати дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Виплати вчителям

Від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №1286. Оновлена система доплат поширюється на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл.

Зокрема, передбачено такі виплати:

вчителям, які проводять заняття з основних предметів

психологам, які надають підтримку учням і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану

керівникам гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту

вихователям груп подовженого дня, які займаються дітьми після уроків

Яка сума виплати

Усі педагогічні працівники, незалежно від стажу, кваліфікації чи місцяперебування школи, отримуватимуть доплати. Це спрямовано на посилення підтримки вчителів по всій країні. Доплати нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи додаткові документи.

Програма реалізується у два етапи: від 1 січня розмір доплати становитиме 1 300 грн, а від 1 вересня доплата зросте вдвічі - до 2 600 грн.

Безоплатне харчування для усіх учнів

Однак цього року зміни чекають не лише на учителів, а й на учнів. 2025 року всі українські школярі харчуватимуться безоплатно. Про ці та ще кілька важливих освітніх цілей на найближчий рік розповів президент України Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді 19 листопада 2024 року. У минулому році таку ініціативу запровадили для учнів початкової школи – від 1 до 4 класу. А цьогоріч планують поширити на усіх учнів.

Програма підтримки освіти для дітей ветеранів

Зеленський також повідомив, що 2200 українських ветеранів отримали 2024 року нову освіту у центрах професійно-технічної освіти.

Безпека у всіх школах

Зеленський також наголосив на важливості безпечного освітнього середовища у школах. Безпечний пункт Плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо укриттів. Зокрема, урядовці, представники обласної влади та місцевого самоврядування повинні розробити чіткі терміни реалізації цього проєкту заради безпеки всіх українських дітей.

Новий підхід до освіти

Президент також зазначив, що Україні потрібен новий, надзвичайний підхід до освіти. Від належного виконання цього завдання залежить майбутнє нашої держави.

Що буде з пенсіями

Водночас стало відомо, що ж буде цього року із пенсіями. За словами Зеленського, у держави є гроші на виплату зарплат і пенсій, а також на проведення індексації пенсій у березні 2025 року.

Що очікує ВПО 2025 року

У планах на 2025 рік в Україні є зміни і для внутрішньо переміщених осіб. На виплати для ВПО цього року виділили близько 48 мільярдів гривень. Однак невдовзі вони зможуть отримувати новий вид допомоги від держави. Щороку допомога для внутрішньо переміщених осіб зменшується, розповів член Комітету Верховної Ради з прав людини Максим Ткаченко в інтерв’ю "Укрінформу".

"2022 року ця сума була близько 73 мільярдів гривень, 2023 року - 57 мільярдів гривень. Як бачимо, щороку, на жаль, вона зменшується", - сказав він.

Водночас політик висловив думку, що через брак коштів можуть з'явитися нові критерії від Міністерства соціальної політики для виплати допомоги ВПО. Таким чином вдасться зменшити кількість одержувачів допомоги. Максим Ткаченко розповів, що від березня виплат позбавили дві третини ВПО, тобто понад 60%. Подібні рішення уряду суперечать заяві Володимира Зеленського про збереження виплат 2024 року.

Нова допомога для ВПО

Невдовзі внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати ще один новий вид допомоги. Йдеться про субсидії на оренду житла. Зі слів Ткаченка, на реалізацію цього проєкту в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень. Міністерство соціальної політики запевняє, що оформлення подібних субсидій розпочнеться від середини січня 2025 року.

Право на субсидію на оренду житла матимуть родини переселенців, які витрачають понад 30% своїх загальних доходів на оренду. Водночас якщо доходи родини не перевищують 5 840 гривень на одну особу, субсидія покриватиме більшу частину вартості оренди. Відповідні субсидії призначатиме Пенсійний фонд, тому договір оренди слід буде зареєструвати там. До речі, відповідну пільгу можна буде отримувати паралельно з субсидією на житлово-комунальні послуги.

Раніше ми писали, скільки доведеться українцям платити за світло від 1 січня 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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