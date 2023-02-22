Дезертирство, облави і виснаження ворога: у ЗСУ розповіли про ситуацію на окупованому півдні

Під вогневим контролем ЗСУ утримуються шляхи, якими окупанти розраховували підтягувати резерви. Для ворога також ускладнена ротація.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала масові облави на окупантів-дезертирів, які росіяни проводять на території захопленої частини Херсонщини.

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Гуменюк наголосила, що від цих облав перш за все страждають місцеві мешканці, оскільки будь-які поліцейські методи впливу з боку окупаційної влади обов'язково відбиваються і на мирному населенню.

"Вишукуючи своїх дезертирів, проукраїнськи налаштованих мешканців і партизанів, ворог не цурається абсолютно варварських методів роботи. Вони вдираються в домівки, перешукують всі речі, переглядають ґаджети. Зараз вони особливо вишукують тих росіян, хто зрозумів, що потрібно шукати шлях додому", – зазначила представниця ОК "Південь".

За її інформацією, зараз морально психологічний стан ворожого війська на лівобережжі Херсонщини нагадує той стан, коли вони на правобережжі очікували потужного контрнаступу ЗСУ.

"На окупантів діє ідеологічна, психологічна і інформаційна складова. Триває виснаження ворога. Зокрема, під вогневим контролем утримуються шляхи, якими окупанти розраховували підтягувати резерви. Для них ускладнена ротація, коли вони перекидають підрозділи з півдня на схід", – каже Гуменюк.

За даними нашої розвідки, як правило, більшість дезертирів – новомобілізовані росіяни. Ще до відправленння в Україну вони нерідко повідомляють українську сторону через чат-боти про своє небажання воювати.

"Але масштаби (дезертирства у лавах армії РФ. – Ред.) ми поки не можемо підсумувати, бо це явище тільки починає розгортатися", – підсумувала Гуменюк.