У МОЗ розповіли, у скількох лабораторіях виявляють штам "Дельта" і що планують змінити

У МОЗ розповіли, у скількох лабораторіях виявляють штам "Дельта" і що планують змінити

ВООЗ вже впроваджує більш швидкі методи визначення штаму "Дельта".

В Україні наразі є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам "Дельта", який вважається більш заразним і швидко поширюється світом. Проте МОЗ працює над тим, щоб наростити потужності і має намір впровадити методи, які б дозволяли на рівні областей визначати штами коронавірусу.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За його словами, відкриття таких лабораторій - це складне, тривале і дороговартісне питання. Утім, ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення штаму "Дельта" і Україна вже їх використовувала для визначення попередніх мутації COVID. Тому, імовірно, для визначення "Дельти" будуть залучати потенціал НАН, ЦГЗ, приватних установ.

"Зараз в Україні принаймні чотири лабораторії, які можуть виявляти штам і розшифровувати геном вірусу. Утім ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення "Дельта-штаму". Ми їх використовували щодо тих мутацій, які були зареєстровані раніше. Це ще до секвенування. Вони дозволяють впродовж доби виявляти це. Наймовірніше, ми будемо використовувати потенціал цих установ - це НАН, ЦГЗ, приватні установи. Ми також будемо запроваджувати методи, які б дозволяли на рівні областей визначати - це "Дельта" чи ні", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, у Johnson & Johnson заявили, що їхня однокомпонентна вакцина від коронавірусу продемонструвала високу ефективність у боротьбі зі штамом "Дельта".

Також раніше стало відомо, що вакцина Moderna теж виробляє захисні антитіла проти нового штаму коронавірусу "Дельта".

А аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, засвідчив, що вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує більш ніж 90% захисту від зараження штамом.

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Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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