"Дідівщина" і доведення до самогубства: на Банковій мітингують рідні строковиків, які загинули на службі

Родини вимагають чесних розслідувань.
Батьки загиблих строковиків і солдатів під Офісом президента України. Зранку на Банковій зібралися рідні хлопців і дівчат, які загинули під час несення служби за незрозумілих обставин, зокрема, і тих, кого офіційне слідство намагається визнати самогубцями.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Зібратися на мітинг в столиці ці люди вирішили після розстрілу в частині Нацгвардії тиждень тому. В Дніпрі строковик Артемій Рябчук на заводі «Південмаш» відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім застрелив і цивільну жінку. П’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.
Нинішні мітингарі не виключають, що до такого вчинку строковика могли спонукати командири або інші військовослужбовці. Переконані, їхніх дітей в частинах або довели до суїцидів, або вбили. Розслідування за цими справами належним чином не ведуть, а командири намагаються довести, що всі загиблі бійці були слабкодухими і вчинили самогубства.
«Я хочу домогтися того, щоб законодавчо затвердили персональну відповідальність командирів, слідчих і прокурорів за неналежне недорозслідування», - каже батько загиблого бійця Микола Контарев.
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