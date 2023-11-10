"Діду 75 років і він вперше заплакав": історія жителя Херсона, який звільняв рідне місто з окупації 

Боєць Олег на псевдо "Арчі" рік тому звільняв рідну Херсонщину та у місті зустрівся з бабусею, яка весь цей час жила в окупації. Після цього бабуся залишилася в рідному обстріляному місті, а онук продовжив воювати на Донеччині. Але напередодні річниці звільнення Херсона зміг приїхати додому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Як онук під час звільнення Херсона зустрівся з рідними: спогади

Через рік після звільнення Херсонщини боєць Олег повертається додому та знову обіймається зі своєю бабусею. Пані Лідія згадує, що рік тому думала, що тут окупанти, але коли побачила онука - розплакалась від радості, бо не могла повірити у те, що їх звільнили.

"Дід вийшов погуляти із собакою. Приходить - тільки за ворота вийшов і вернувся. Я думаю, чого це він вернувся. А він каже, що Херсон звільнили, а я кажу, ти що, дурак? І плаче. Ніколи не плакав. Діду 75 років. А він плаче. Кажу: не може бути. А потом чую, що сигналять сигналять машини. Як вийшла - люди стоять, пацани біжать і вітають", - згадує Лідія.

Зустріч воїна та його бабусі

Вдома боєць "Арчі" - просто Олег. Відео, яке так розчулило користувачів соцмереж, зняли його побратими - разом вони були на завданні і він попросив проїхати вулицею і повз будинок його рідних.

"Я дуже хотів зайти додому і побачити оце все. Бо будучи в окупації, потім приймаючи участь у цих всіх бойових діях, мені не вірилось, що це може бути. Не було зв'язку. Тільки в центрі міста ти можеш подзвонити. І я не міг набрати ні бабуню, ні діда і сказати, щоб вони вийшли на секунду. І я бачу відкрита хвіртка", - згадує Олег.

Олег виїхав з окупації та приєднався до ЗСУ

Мати Олега Марина Анатоліївна в той час була в Києві - в евакуації. Розповідає – це відео було звітом для неї. Пані Марина каже, що тоді їй здалося, що звіт закороткий, бо не побачила на ньому дідуся і собаку Лілу. Тільки потім зрозуміли: ці кадри – вже історія.

Пізніше "Арчі" заїжджав з побратимами до бабусі ще раз – тут завжди і усіх зустрічають з чаєм і накритим на столом

Мама "Арчі" одразу після звільнення Херсону повернулася додому і попри постійні обстріли залишається тут.

Вони чекають на "Арчі". Він воює вже півтора року. Звик до пострілів та обстрілів.

Олег та його бабуся

"Першу неділю окупації я розумів, що я буду воювати, але не розумів як мені виїхати", - згадує Олег.

Виїхати з окупованого Херсона вони змогли лише через три місяці. Поки "Арчі" лишався, допомагав місцевим. А потім відвіз маму з молодшими братом і сестрою до Києва і пішов у військкомат. Через місяць він потрапив на навчання до Великої Британії та пройшов курс штурмової піхоти.

"Приїхав назад до України і на Львівщині я пройшов курси на командира гармати", - каже Олег.

Рятувальник за освітою знайшов себе на війні. Олег каже, що він радіє, коли звільняє Україну. Зараз боєць каже, що почав краще говорити українською мовою і після війни хоче повернутись додому та відбудовувати рідний регіон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 19:00 за 10 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, рік тому, в листопаді 2022 року, ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області та місто Херсон.

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