Дідусь з куркою «зірвав» Мережу: що відомо про чоловіка, який врятувався від обстрілів

Пенсіонер, який тікав з-під обстрілів з куркою, розповів про себе. / © ТСН

Стали відомі подробиці непересічної історії, яка днями сталася із 89-річним пенсіонером Костянтином Олексійовичем, який самотужки евакуювався з куркою із зони бойових дій. Як відомо, цей випадок набув чималого розголосу через те, що цей чоловік не залишив наодинці свою домашню улюбленицю, швидко сів до автівки та виїхав у безпечне місце на Харківщині.

Деталі в коментарі для ТСН.ua розповіли безпосередньо цей чоловік, його пасинок та фахівчиня гуманітарної місії «Проліска» Тетяна Колода.

«Цей дідусь приїхав до нас, коли була моя зміна, я як раз чергувала. Він проживав у селі Ганнівка (Добропільська громада Донецької області). Він приїхав самотужки, сам керував автівкою, поруч була курка. Його всього трусило, ми його відігріли, напоїли чаєм. Коли ми побачили курку, то першою думкою було те, що, можливо, йому немає чого їсти. Поставили йому питання про курку, а він відповів, що це його подруга. Розповів, що їй 5 років, додав, що два роки переживав з нею всі обстріли. Розповів, що ділив з нею в автівці під час поїздки сухарі. Мої колеги розповіли, що він із нею спілкується — щось розповідає їй, а вона по-своєму щось квохче у відповідь. Я бачила багато чого, але цей дідусь запам’ятався найбільше. 24 роки він працював у шахті», — розповіла нам Тетяна Колода.

До цього вона додала, що гуманітарна місія допомогла чоловікові із оформленням необхідних документів та послуг, які необхідні для зарахування грошової допомоги, а психолог зв’язав цього чоловіка із його пасинком.

Костянтин Олексійович зі своєю куркою. Фото: Facebook-сторінка гуманітарної місії «Проліска»

Як з’ясував ТСН.ua, зараз пан Костянтин Олексійович знайшов прихисток у пасинка на Кіровоградщині.

«Це мій вітчим і я забрав його разом з куркою до себе на Кіровоградщину», — повідомив нам пасинок пенсіонера Сергій Кухаренко.

«Зараз оформлюємо необхідні документи. Ми теж ВПО. Після початку повномасштабного вторгнення ми запропонували йому їхати до нас, але він тоді відмовився, сказав, що хоче бути вдома. Потім сталося два випадки, після яких він наважився. Спочатку був приліт в один сусідський будинок, потім — в інший. Він нам розповів, що сів в автівку та поїхав туди, куди дивився. Дорога вивела у Лозову. Він з собою вивіз і собаку, але пес загубився — вибіг з машини, після чого знайти його не вдалося. Його курка поруч з нами, сидить у коробці», — каже Сергій.

Безпосередньо сам пан Костянтин каже, що справи у нього вже непогані.

«Слава Богу, я тепер непогано живу. Курка жива. Її ніяк не звуть. Просто курка. Два роки я тільки з нею і жив. Буду у родичів до тих пір, поки не закінчиться війна. 8 квітня мені буде 90 років. Зі свого будинку ледве втік, там поруч все розбите. Мені допомогла моя курка. Навкруги стріляли, але її присутність мені якось допомогла врятуватись. Не так сумно було із нею. Зараз поруч зі мною гарні люди», — розповів нам пенсіонер.