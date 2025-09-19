«Діди» в окопи, а молодь за кордон: що не так з мобілізацією в Україні

Військовий експерт пояснив, чому вважає стратегіічною помилкою дозвін на виїзд молоді за кордон

Українська влада дозволила вступати на військову службу за контрактом чоловікам від 60 років. Це рішення викликало обурення серед експертів, які вважають, що замість мобілізації молоді держава залучає до війська «дідів».

Військовий експерт Ігор Романенко розкритикував це рішення. Він вважає, що це спроба влади виправдати власні помилки, адже молодь у віці 18-22 років не мобілізують, а навпаки — дозволили виїхати за кордон.

Направити на військові заводи, а не за кордон

Експерт переконаний, що замість відпускати молодих і сильних чоловіків за кордон, їх слід було залучити до «трудового фронту» на підприємствах військово-промислового комплексу. Це дозволило б їм приносити користь державі, не ризикуючи життям на фронті.

«Під час Другої світової війни у США та Великій Британії молодь залучали на підприємствах ВПК. А у нас дозволили молодим та дужим хлопцям просто виїхати за кордон. Як на мене, це однозначно стратегічне послаблення держави, її безпеки та оборони», — зауважує генерал-лейтенант.

Романенко стверджує, що рекрутинг, про який багато точилося розмов, на жаль, не працює на повну потужність — і, відповідно, необхідного набору новобранців він не забезпечує.

Про важливість примусу в мобілізації

Військовий експерт додає, що користь в армії від чоловіків, яким за 60 років, звісно, є. Вони більш дисципліновані та відповідальні.

«Гадаю, що у нас в країні є люди, які підуть до війська не примусово, а за власним бажанням, такі є навіть серед тих, кому понад 60 років. Тільки от, як показує світовий досвід, цього бажання вистачить максимум на пів року, бо коли поруч постійні смерті, поранення, інвалідність — бажання зникає. Саме тому, я вважаю, що процесами мобілізації має розумно керувати держава, використовуючи важелі примусу — мобілізувати всіх в інтересах більшості. А більшість у нас має бути зацікавлена в тому, щоб захистити свій народ та відстояти державу. Це якраз збільшуватиме потенціал армії, а вже допущені стратегічні помилки його зменшують», — зауважує Ігор Романенко.

Як «зліпити з діда» штурмовика

Експерт наголошує, що розподіл мобілізованих має відбуватися справедливо. Якщо людині за 50-60 років, то штурмовика з нього вже не «зліпиш», як не старайся. А от молоді люди якраз можуть бути більш ефективними на цих позиціях. Але зараз вони потрапляють до війська лише добровільно.

Ігор Романенко додає, що наша армія невпинно старіє. За роки війни вона стала ще старшою — середній вік військових збільшився від 42 до 45 років. Тому набір за контрактом людей за 60 років не дасть значних позитивних результатів — матимемо додаткових людей у формі.

«Відверто кажучи мобілізація чоловіків, яким за 60 років дасть армії трішки додаткового ресурсу, але зовсім трішечки. Зможемо посилити цими людьми певні ланки у війську. Але ті, хто вирішив брати на контракт фактично „дідів“, нехай пояснить мені, як у штурмових бригадах зможуть воювати чоловіки у 60 і більше років? Я б залюбки послухав їхні аргументи», — заявляє Ігор Романенко.

Три кроки для вирішення проблем з мобілізацією

Експерт наголошує, що нам потрібно вирішити три стратегічні кроки, на які наше керівництво чомусь ніяк не наважується на четвертий рік війни.

«Перше — це повна та справедлива мобілізація. Друге — це перехід економіки на військові рейки. А це означає, що якщо ви не хочете мобілізувати молодь для фронту, то її можна було залучити до роботи на підприємства ВПК, а не просто випускати. Третє — зміна законодавства щодо посилення відповідальності військових та цивільних у питаннях захисту держави», — підсумовує Ігор Романенко.