Дихальна недостатність та серцево-судинні порушення: лікар розказав, як зараз хворіють на COVID-19

Дихальна недостатність та серцево-судинні порушення: лікар розказав, як зараз хворіють на COVID-19

У західній Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус.

У Львівській області зросла кількість на хворих на COVID-19, їх госпіталізують до лікарні вже у тяжкому стані. Проте медики поки не готові говорити, що в області лютує штам "Омікрон".

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Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у 9 областях України, зокрема і у Львівській області зафіксовані випадки штаму "Омікрон". Цей штам вірусу дійсно є дуже заразним та поширюється швидше, ніж "Дельта". Але щодо тих хворих, які надходять до нас, то ми не можемо на момент госпіталізації встановити, який це саме штам, оскільки такі дослідження проводяться тільки у лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України", - наголосив лікар.

Головний лікар інфекційної лікарні додав, що зараз людей до лікарні госпіталізують вже у тяжкому стані.

"Хворі, які надходять до нас, здебільшого вже у тяжкому стані. Він обумовлений проявами гострої дихальної недостатності, є порушення зі сторони серцево-судинної системи. Є незначна кількість хворих, які мають ще і прояви кишкової інфекції, але це все симптоми коронавірусної хвороби. Також спостерігається закладеність носа, кашель, чхання. В усіх хворих ми фіксуємо підвищення температури тіла", - сказав Сергій Федоренко.

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