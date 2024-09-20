Дихати нічим: чому Київ перевершив Каїр по якості повітря та що саме горить біля столиці

Фахівець розповів, що виявили у повітрі та чи планують обмежити роботу дитячих закладів.

У Києві значно погіршилася якість повітря. У п’ятницю, 20 вересня, місто від самого ранку затягнуло димом, а у повітрі тримався їдкий сморід від гару.

Практично усі стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря у столиці фіксували високий рівень забрудненості. Сильний запах гару відчували на лівому березі столиці, а також на Подолі, Оболоні, Борщагівці. Люди скаржилися, що немає чим дихати, а дехто навіть вийшов на вулицю у протигазі.

Київ перетворився на Каїр

У світовому антирейтингу по забрудненості повітря Київ у п’ятницю зранку зайняв першу позицію, обійшовши "лідерів" Каїр та Багдад.

У КМДА називають ймовірною причиною тимчасового забруднення повітря – пожежі в екосистемах Київської області.

Киянам рекомендують обмежити прогулянки на вулиці, закривати вікна, пити більше води.

Звідки взявся дим у Києві?

Еколог Олександр Соколенко називає більш конкретнішу причину задимлення у Києві – масштабну пожежу на торфовищі.

За словами еколога, на території Деснянської територіальної громади, між селами Косачівкою та Лошаковою Гутою, знаходиться дуже велике торфовище. І, на жаль, воно зневоднене ще за радянських часів, задля видобутку торфу.

Зараз до торфовища повертають воду, але це робиться не скрізь. Через аномальну посуху на торфовищі сталася пожежа.

"Пожежа там триває днів десять, поруч навіть зайнявся ліс. Тобто там складне комбіноване займання на дуже великій площі. До цього у Києві тримався східний вітер і дим від пожежі йшов на захід – у напрямку Житомирської області та півночі Київської. У столиці дим не відчували. Вчора ж напрямок вітру замінився, він став північним, і весь цей сморід від пожежі пішов на Київ. Зараз найбільше страждає від гару лівобережна частина столиці, міста-супутники – Бровари та Бориспіль, а також навколишні села", - розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Які виявили перевищення?

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що причина забруднення повітря – пожежі в екосистемах Київщини.

"Ми фіксуємо підвищені рівнів ангідриду сірчистого та діоксиду азоту в повітрі. Радіаційний фон в нормі. Зараз чекаємо на результати додаткових замірів якості атмосферного повітря в Києві. Наші фахівці їх роблять на Оболоні, Троєщині та Подолі", - розповів ТСН.ua Олександр Штиль, заступник гендиректора Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України.

Київ затягло димом, людям важко дихати

Берегтися треба людям з хронічними хворобами

Фахівець підтверджує, що киянам рекомендують обмежити прогулянки на відкритому повітрі та закривати вікна у квартирах.

"Це стандартна рекомендація, але доцільно її дотримуватися – обмежити перебування на вулиці, пити більше води, закривати вікна. Адже в повітрі були зафіксовані перевищення рівня по окремих хімічних елементах. Тому людям з хронічними захворюваннями органів дихання варто обмежити перебування на вулиці", - додає Олександр Штиль.

Скільки це триватиме?

Ми поцікавилися у фахівця: скільки ще триватиме забруднення повітря у місті?

"Щоб дати чітку відповідь, потрібно розуміти напрямок вітру – буде він змінюватися чи ні. Також важливо, якою буде погода у місті протягом дня. На показники якості повітря впливає ранковий рух автотранспорту у місті. У місцях, де виникають транспортні затори, окрім задимлення, ще й маємо додатковий вплив вихлопів від автотранспорту. Відповідно, коли зменшується транспортне навантаження, відбувається зменшення показників по загальному забрудненню повітря", - пояснює Олександр Штиль.

Обігнали Каїр тимчасово

Щодо лідерства Києва у світовому рейтингу з забруднення повітря, де ми обійшли Каїр та Багдад, фахівець каже, що це тимчасовий показник.

"Це ж не пов’язано з постійними елементами життєдіяльність міста, просто маємо надзвичайну ситуацію, коли навколо Києва виникли пожежі. Гадаю, ситуація швидко зміниться", - каже фахівець.

Садочки та школи працюватимуть?

Сьогодні зранку багато киян не повели дітей до дитячих садочків, саме через їдкий гар у повітрі.

Ми поцікавилися у фахівця, чи не плануються обмеження роботи у дитячих садках та школах, через забруднення повітря.

"Наразі такий варіант не розглядається. Ми постійно моніторимо якість повітря ти діятимемо відповідно до ситуації. Я вже казав про додаткові заміри, які мають зробити наші фахівці – в залежності від отриманих результатів, будемо вирішувати, як далі діяти", - підсумовує Олександр Штиль.

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося з першої години ночі через пожежі в області. Забруднення у 5 разів перевищило норму.

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