Дикий Джавелін: на Вінничині врятували і виходили новонароджену козулю

Поранену тварину випадково знайшли місцеві мисливствознавці. Матері поряд не було, тож вирішили маленьку сарну забрати додому, йдеться в ТСН

Ледь зіп’ялось на ноги, але має жвавий норов і гарний апетит. Це новонароджене дитинча дикої козулі європейської. Поранену тварину у лісі знайшли місцеві і одразу принесли до мисливствознавця Олександра Коперчака. «Побачили, що в крові нога. Чи він зачепився? Залишати нема як, бо не вижило, забрали», - розповідає мисливствознавець Тульчинського лісового господарства Олександр Коперсак

Олександр взявся лікувати маленьку сарну, тиждень терапії та перев’язок і рана почала загоюватись.

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Як назвати тварину Олександру підказав син. «Сказали, що це Джавеліна, але я подивився, сказав – це Байрактар, але ні, нехай буде Джавелін», - пригадує чоловік.

Джавелін майже не відходить від свого господаря, а ще потоваришував із котом та собакою. Їсть тричі на день, переважно вітамінізовані суміші та манну кашу. А в якості десерта - трояндові пелюстки з клумби.

За два тижні після порятунку Джавелін набрав кілька кілограмів, нога вже майже загоїлась. Гратись із ним збігаються усі сусідські діти, а їхні батьки - серед яких є і мисливці заріклися полювати на таких тварин. «Мисливці подивляться , то вони не бачили таких маленьких. Кажуть, що все більше в житті стріляти козу не буду», - переказує Олександр.

Коли Джавелін підросте Олександр планує передати його до заповідника, або державного звіринця. В дикій природі каже, він вижити вже не зможе, адже став надто довірливим і полюбив людей.

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