Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дикий Джавелін: на Вінничині врятували і виходили новонароджену козулю

Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дикий Джавелін: на Вінничині врятували і виходили новонароджену козулю

Новонароджену козулю, яку врятували в лісі на Вінниччині назвали Джавелін.

Поранену тварину випадково знайшли місцеві мисливствознавці. Матері поряд не було, тож вирішили маленьку сарну забрати додому, йдеться в ТСН

Ледь зіп’ялось на ноги, але має жвавий норов і гарний апетит. Це новонароджене дитинча дикої козулі європейської. Поранену тварину у лісі знайшли місцеві і одразу принесли до мисливствознавця Олександра Коперчака.  «Побачили, що в крові нога. Чи він зачепився? Залишати нема як, бо не вижило, забрали», - розповідає мисливствознавець Тульчинського лісового господарства Олександр Коперсак  

©

Олександр  взявся лікувати маленьку сарну, тиждень терапії та перев’язок і рана почала загоюватись.

Як назвати тварину Олександру підказав син. «Сказали, що це Джавеліна, але я подивився, сказав – це Байрактар, але ні, нехай буде Джавелін», - пригадує чоловік.

Джавелін майже не відходить від свого господаря, а ще потоваришував із котом та собакою. Їсть тричі на день, переважно  вітамінізовані суміші та манну кашу.  А в якості десерта - трояндові  пелюстки  з клумби.

За два тижні після порятунку Джавелін набрав кілька кілограмів, нога вже майже загоїлась. Гратись із ним збігаються усі сусідські діти, а їхні батьки - серед яких є і мисливці заріклися полювати на таких тварин.  «Мисливці подивляться , то вони не бачили таких маленьких. Кажуть, що все більше в житті стріляти козу не буду», - переказує Олександр.

Коли Джавелін підросте Олександр планує передати його до заповідника, або державного звіринця. В дикій природі каже, він вижити вже не зможе, адже став надто довірливим і полюбив людей.

Читайте також:

Волонтерська група з Києва перетворилась на справжній цех із виготовлення сухих борщів на передову

Крадіжка зерна із України: росіяни прикидаються, що перевірки суден в Туреччині - нібито стандартні процедури

Жнива під обстрілами: комбайнери виходять в поля цілодобово поки рашисти не випалили врожай повністю

Наступна публікація