Диктатор дуже хоче жити: російський опозиціонер розповів про "порятунок" для Путіна 

Єдиний, хто може стати "гарантом" життя кремлівськоого "фюрера", - президент Китаю Сі Цзіньпін. Глава Франції Еммануель Макрон і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган з цією роллю не впоралися.

Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН.

"Товариш Сі може запропонувати Путіну і ще десятку людей, наприклад Кобаєвій, десяткам його "діточок", якимось чином набутих за роки його президентсва, можливо, найближчих людей, яких він назве, посадити до китайського літака і відвезти до Китаю з повним гарантуванням безпеки, лікуванням і перебуванням в одному з відомих буддійських монастирів у горах Китаю. Це буде для Путіна порятунком", - наголосив Піонтковський.

Опозиціонер прогнозує, коли зруйнують Кримський міст, глава Кремля втратить владу, "його будуть змушені знімати в бункері".

Піонтковський каже, що "пропозицію Сі було б добре зробити частиною загальної угоди з Китаєм". Він зауважує, що наразі головною домінантою свідомості Путіна є бажання жити - "воно навіть поступається його безумній ненависті до України".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає собі "переговірника". Спочатку в цій ролі був президент Франції Еммануель Макрон, потім - турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Третім варіантом може стати глава Китаю Сі Цзіньпін.

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