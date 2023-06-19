Дім Олени спалили росіяни, а з орендованого - виселили після зробленого ремонту: жінка долає проблеми заради дітей

У Олени в Маріуполі був свій бізнес і житло, вона ніколи в житті не уявляла, що її дітям доведеться жити в таких умовах.

Мама з двома дітьми, яка торік вибралася з Маріуполя під обстрілами, вдруге залишилася на вулиці вже на вільній території України. Вона самотужки, за останні гроші, відремонтувала орендоване житло, а щойно ремонт закінчився - власник вирішив його продати. Тепер жінку пустили жити до порожьої сільської хати, яка теж потребує капітального ремонту, йдеться в ТСН.

Вдруге за рік Олена починає життя з нуля, їй треба привести до ладу сільську хату на Полтавщині. Ремонтувати треба швидко, бо Олена з двома дітьми та мамою залишилася на вулиці.

Вперше їх звільнили від дому росіяни в Маріуполі. В місті на Азові їх район називали МЖК, від їх квартири залишилося попелище. Вони з дітьми та мамою не змогли вибратися одразу. У 7-річної доньки Тетяни були безкінечні істерики, а 3-річний Гоша припинив розмовляти. “Син два тижні не розмовляв, він просто мовчав. “Смерчі”, “Урагани”, зенітки, авіабомби, авіаракети… Ти перестаєш вірити навіть у Бога, хай вже прилетить ця ракета, мене вже вб’є, щоб все закінчилося”, - пригадує свої почуття жінка.

Олена з Маріуполя втратила дім

25 днів вони шукали з дітьми їжу, воду, можливість вибратися з міста, яке палало. Спочатку виїхали до так званої "ДНР", а тоді змогли переїхати на українську територію. Олена одразу дісталася до Полтавщини, де живе хрещена сина. Орендувала житло для своєї родини в Гадячі, власник здав квартиру за комунальну плату, але треба було її відремонтувати. “Там бетонна підлога і гіпсокартонові стіни, більше нічого не було, ні душової, ні розводки труб”, - пригадує жінка.

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Останні гроші, які у родини залишилися після евакуації, Олена вклала в ремонт, все робили своїми руками. З власником була усна домовленість, що вони зможуть жити там цей і наступний роки. Але щойно закінчився ремонт, власник поставив перед фактом, що житло продає. “Він сказав, я ж вас не змушував, я ж казав, як можете, як подобається, так і робіть”, - наголошує Олена.

Жінка нікого ні в чому не звинувачує, тільки дивується, як після всього пережитого втрапила в таку ситуацію. Грошей орендувати нове комфортно житло у неї не має. У селі Красна Лука родині запропонували в оренду стару хату. Жінка закатала рукави і знову робить ремонт своїми руками. Про свою біду вона написала в соціальній мережі. Люди з різних куточків присилають їй залишки будматеріалів. “Плитку ми збирали всією країною. Різна плитка, від різних людей. Це сіра, біла плитки, ліпили, як було”, - показує жінка.

Кілька рулонів шпалер вистачило на маленьку кімнату й коридор. Тетяна і Гоша все чекають, коли у мами дійдуть руки до великої кімнати, де має бути дитяча.

Олена змушена знову робити ремонт

У Олени в Маріуполі був свій бізнес і житло, вона ніколи в житті не уявляла, що її дітям доведеться жити в таких умовах, але саме для них вона опанувала увесь спектр ремонтних робіт, але є проблема, яка їй не під силу.

Найбільша проблема цього будинку - це опалення, старий газовий котел не працює, а через те, що хата стояла зимою без опалення, тут у кількох місцях порвало труби, і як тут провести зиму з дітьми, Олена поки що не знає.

Як і не розуміє поки що, як обладнати кухню. Стара плита і стіл стоять на веранді, яку зимою неможливо буде використовувати. “Дах тече, тут треба утеплювати дах, і підлогу, і стіни, і варіантів немає - це найпроблематичніша кімната, - бідкається жінка.

Олена готова побороти всі проблеми, аби у дітей був дім. Щоб знов не опинитися на вулиці після ремонту, з власниками планує підписати угоду. “Тут складається договір на ту суму, яку ми вкладаємо времонт”, - пояснює жінка.

А поки родина, яка ніколи не жила в селі, опановує життя там - засадили город. У цьому селі в Олени є підтримка - друзі з Маріуполя, і найголовніше - хоч і відносний, але спокій. 4-річний Гоша саме в селі знову почав добре розмовляти. У друзів господарство - кури, корова, кішка і собака, саме після контакту з домашніми тваринами хлопчик заспокоївся і почав усміхатися. Олена хоч і сумує за Маріуполем, але каже, що після жахіття, яке вони пережили з дітьми, до цього міста вона повернутися не може. У селі на Полтавщині починає будувати життя попри всі труднощі.

Допомогти родині можна за реквізитами:

ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу БАРКОВА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

IBAN: UA653052990000026205641362466

Рахунок отримувача: 26205641362466

Валюта рахунку UAH

РНОКПП отримувача: 3279202340

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