Дим під забороною: як в Україні відреагували на штрафи за куріння в громадських місцях

11 липня набув чинності закон, який забороняє курити в громадських місцях не лише звичайні та електронні сигарети, але й тютюнові вироби електричного нагрівання.

Автори документа наполягають - він має захистити українців від пасивного куріння. Отже, заборонено курити - не лише у кав'ярнях та ресторанах, але й на зупинках громадського транспорту, спортмайданчиках, у закладах освіти, офісах та на підприємства. І усі ці установи - повинні мати попереджувальні наліпки про заборону паління. Порушників - Держпродспоживслужба штрафуватиме. Стягнення для закладів - до 15 тисяч, а для самих курців - до 340 гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кореспондентки ТСН Марічка Кужик та Анастасія Невірна поспілкувалися з жителями Львову та Дніпра.

"Львів’яни - здебільшого закон підтримують. Та підтримувати не означає дотримуватися", - розповіла Кужик.

На вулицях міста вона зустріла людей, які палять. Біля будинків, у закутках, на лавках, посеред вулиці. Пояснюють це так - де відведені для куріння місця - не знають.

"Ну а шо робити, заплачу. А коли мене будуть штрафувати, я запитаю, щоб мені показали місце. Можливо хоча б вони знають, де це місце", - говорить місцевий житель.

А от в ресторанах та барах закону не раді. Адже багато де дозволяли курити на літніх терасах. Найбільше занепокоєні новим законом кальян-бари. Їх по Львову близько півсотні.

"Різко негативно на це реагую, є ймовірність втратити роботу. Є ймовірність, що заклад закриється", - розповів бармен Владислав Хатюшин.

У Дніпрі частина курців про новий закон взагалі не чули. І кажуть, що не бояться навіть штрафів. Курять на набережній, на зупинках громадського транспорту і навіть на деяких літніх майданчиках кав'ярень.

"Та мені без різниці, буду йти і курить, поки не ошрафують", "Там де заборонено ні, але заборонити зовсім - це не моє", "Штрафи у будь-якому разі мають бути. Без штрафів не буде дисципліни", - говорять місцеві жителі.

Щодо барів та ресторанів - порушники і тут є. В одному з закладів кореспондентка ТСН побачила виставлені на загал кальяни, які протирав працівник. Щоправда помітивши камеру кальяни одразу кинулись заносити всередину. Адміністратор виправдовувався - мовляв недогледіли. Щодо попільничок у кавярнях - то їх дійсно нема.

"У нас в закладі немає попільничок, сьогодні гості прохали, кажу перепрошуємо, але не можна", - розповів адміністратор закладу Віталій Полишев.

У поліції кажуть, що остаточних роз’яснень щодо закону ще не отримали, тож поки нікого не штрафували.

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації спростував фейки щодо використання електронних сигарет.