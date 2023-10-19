Дим від спалених тіл та швабри поруч з трунами: військові шоковані станом Київського крематорію (фото й відео)

Зали для прощання з покійними на Байковому цвинтарі, чиновники обіцяють привести до ладу.

Кияни та військові скаржаться на зовнішній та внутрішній стан Київського крематорію на Байковому цвинтарі. Це єдине місце у столиці, де проводиться кремація тіл покійних. Військові скаржаться на неналежний стан крематорію: його зовнішні стіни покриті грибком та тріщинами, місцями вибиті шибки. Не краще стан і в середині — інтер’єр залів не міняється роками, а для відвідувачів на прощанні з покійним недостатньо лавок. В таких умовах у Києві проводжають в останню дорогу полеглих українських воїнів.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому не ремонтують приміщення крематорію та коли чекати змін на краще.

Відсутні лавки та сніг на голову

Представники благодійного фонду патронатної служби полку Азов "Янголи Азову" зазначають, що до приміщення крематорію не можуть дістатися люди на інвалідних візках та милицях, які приїжджають на похорон побратимів зі столичних шпиталів.

Бруківка, якою викладена територія навколо крематорію в багатьох місцях вивалюється, через це люди можуть впасти, коли несуть труну, або коли просто намагаються зайти до приміщення. Їх доводиться на руках заносити до зали, де відбувається прощання з покійним.

Військові, які займаються похованням полеглих побратимів кажуть, що такою ситуація є з 2014 року, і нічого не міняється. Чиновники ігнорують звернення та не розпочинають ремонт приміщення крематорію.

Волонтери розповідають, що взимку до зали прощання залітає сніг, а підлога перетворюється на суцільний каток, бо система зливостоків тут вже багато років не працює.

У залі критично бракує лавок, де могли б присісти родичі покійного або ж люди з пораненням, які прийшли на похорон. Також роками не міняється інтер’єр залу — штучним квітам, які прикрашають стіну, вже дуже багато років. Тож прощатися з рідними доводиться в таких умовах — у холоді, з заляпаними фарбою стінами та дивитися на відра і швабри, які чомусь залишають тут прибиральники.

Так виглядає єдиний у Києві крематорій / колаж ТСН.ua

Космічна споруда і місце для зцілення

Приміщенню крематорію на Байковому кладовищі немає ще й 50 років. Він був відкритий у 1975 році. Над масштабним проєктом комплексу працювали видатний український архітектор Авраам Мілецький та подружжя митців Ада Рибачук і Володимир Мельниченко.

За задумом митців, споруда мала б стати місцем, де люди отримували зцілення після втрати своїх близьких. Цього намагалися досягти завдяки поєднанню ландшафтного дизайну та модернової архітектури.

Київський крематорій / фото КМДА

Поруч з крематорієм розміщені тераси колумбарію та Стіна пам’яті – гігантський барельєф довжиною 213 метрів, де був показаний життєвий шлях людини від народження до смерті. Але стіну радянська влада у 1982 році залила бетоном, бо боялась крамоли від художників. У 2021 році розпочалися роботи по відновленню Стіни пам’яті, але на це не вистачає коштів.

Проблематично було з фінансуванням і в радянські часи, тому у білій будівлі крематорію не з’явилися кольорові вітражі, як планували автори проєкту. Але незважаючи на це, незвична будівля стала знаковим об’єктом модернізму в Києві. Вона виконана у вигляді двох залізобетонних раковин (їх ще порівнюють з космічними півсферами), всередині яких розташовані дві зали для прощання.

Приміщення крематорію отримало статус пам’ятки архітектури. Власне, це й ускладнює проведення в ньому реставраційних робіт.

Дим від спалених тіл

Приміщення крематорію мало непрезентабельний вигляд, ще 20 років тому. Але облуплені стіни та совковий інтер’єр, всіх чомусь влаштовували. Тоді міські чиновники з ремонтом не поспішали, бо, мовляв, люди у столиці помирають щодня, як же зупинити роботу єдиного у місті крематорію? Піднімалося навіть питання будівництва ще одного у столиці. Але все залишилося на рівні розмов.

Зараз ситуація зі станом споруди ускладнилася через війну. Представники фонду "Янголи Азову" кажуть, що вже не раз зверталися до міської влади, але якоїсь активності щодо початку робіт не спостерігається. Тому вони планують розпочати ремонт приміщенні власними силами, щоб чиновникам стало соромно.

До речі, на сусідньому пагорбі, біля будівлі крематорію, розміщено місце, де спалюють тіла покійних. З цього пагорба в небо регулярно піднімається чорний дим і застеляє собою могили колумбарію та людей, які у цей час там знаходяться.

Дим над колумбарієм Київського крематорію / фото ТСН.ua

Що кажуть в мерії?

Сайт ТСН.ua поцікавився у КМДА, коли місто планує відремонтувати єдиний на Київ крематорій. В мерії декілька днів готували відповідь на поставлені питання, а потім повідомили, що на території ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" вже розпочали ремонтні роботи.

Обидві зали для прощання з покійними планують привести до ладу протягом двох тижнів. Це необхідні оперативні роботи, оскільки критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою.

Зі стіни крематорію вже прибрали "вічні" троянди та вінки / фото КМДА

"Будівлі крематорію зведені ще у 1970-х роках, тобто їм майже пів століття. Безумовно, вони потребують повноцінного оновлення, що ми і планували зробити у 2021 році. Однак будівлі були визнані об’єктами культурної спадщини, адже створені за унікальним проєктом. Це суттєво ускладнює проведення будь-яких ремонтних робіт. Оскільки державні норми вимагають здійснити комплексну реставрацію, що супроводжуватиметься науковими дослідженнями. І ми вже виконали низку процедурних і дослідницьких робіт, щоб вже наступного року проводити реставрацію", — повідомив Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

Він додав, що зараз у прощальних залах виконують поточний ремонт, щоб покращити їх зовнішній вигляд.

"Критика військових, до яких велика повага і вдячність, є об’єктивною. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію — очищаємо, фарбуємо, заміняємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами", — зазначив заступник голови КМДА.

Роботи з відновлення вже розпочали / фото КМДА

Чиновник додає, планується, що ремонтний процес займе до двох тижнів, зали ремонтуватимуть почергово. Бюджетних коштів на це не залучають.

Жахи Київського крематорію: в яких умовах прощаються з полеглими воїнами у Києві

Зазначимо, що про дим від крематорію заступник голови КМДА нічого не повідомив. Будемо сподіватися, що і систему роботи крематорію чиновники теж приведуть до ладу.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що на занедбаній могилі Чапкіса у Києві з’явилося багато квітів: коли чекати на пам’ятник (фото).

Читайте також:

Пролунав останній гімн: на Байковому кладовищі у Києві попрощалися із загиблим керівництвом МВС (відео)

На ремонті київського крематорію розікрали понад 700 тисяч гривень

Людей самовільно ховають посеред лісу: в Києві розгорівся скандал з нелегальним кладовищем