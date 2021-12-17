"Дим завжди вночі чорніший": мешканці Галича, яких вкрив чорний сніг, розповіли про порушення на сусідній ТЕС

"Дим завжди вночі чорніший": мешканці Галича, яких вкрив чорний сніг, розповіли про порушення на сусідній ТЕС

Колишні працівники розповідають, як на підприємстві економлять і забруднюють навколишню територію.

У прикарпатському містечку Галич сніг, що звечора випав білісіньким, на ранок різко змінив свій колір на чорний. Люди кажуть, це не природна аномалія, а екологічне лихо і винуватять у ньому сусідню Бурштинську ТЕС. Нібито на підприємстві час від часу вимикають фільтри і викиди сажі фарбують довкілля.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Мешканці Галича очам не повірили, пухкий і білісінький звечора, на ранок сніг різко змінив свій колір. Кольорові опади галичани бачать не вперше, але настільки чорними вони ще не були. «Ми ходили вулицею і не могли дихати. Був пів дня смог в місті. І от просто почало чорніти. Вночі дим з труб завжди чорніший, ніж вдень, завжди», - запевняють мешканці.

Це все через Бурштинську ТЕС, яка кілометрів за 10 звідси, впевнені люди. Серед них багато колишніх та нинішніх її працівників, тож, кажуть, знають, про що говорять. Ніби-то час від часу на теплоелектростанції, яка працює на вугіллі, відключають фільтри. Сажа осідає на землю.

«Та фільтри нові, років 10 тому поставлені. Їх відключають просто, бо дуже багато електроенергії беруть. Зона розсіювання: 1 м висоти труби - це км території. Тобто 260 м труба - 260 км йде розсів. А основне, важчі частини, падуть тут», - переконує колишній працівник Бурштинської ТЕС Володимир Баган.

На всі запитання ТСН у запиті на підприємстві взагалі не відреагували. Реакція з’явилася лише на офіційній сторінці у Фейсбуці. Мовляв, фільтри працюють без збоїв, викиди не перевищують норм.

«Брудний сніг, як на території ОТГ, так і поза нею може виникати й від опалення твердим паливом (вугілля, деревина, палети) котелень, заводів та інших будівель, які також функціонують в межах регіону», - значиться в заяві.

У Галичі зранку сніг змінив колір на чорний | Новини України

Мешканці Галича іншої реакції енергетиків і не чекали. Кажуть, 2 роки тому вже намагалися захистити себе від шкідливих викидів станції. Вибили гроші з екологічного фонду області на дослідження ґрунту, води та землі. Результати шокували, однак ситуація не змінилася.

«Київський інститут Кундєєва брав 17 проб води навколо Бурштинського водосховища. Виявилося, що тільки у двох немає у воді стибію. Це важкий метал. Вода виявляється непитна у всіх криницях, крім двох. Перевищення 3,5 раз по воді», - кажуть екологічні активісти.

«Безпосередньо держава затверджує ДТЕКу скільки викидів вони можуть викидати щороку. І ТЕС весь час просить збільшити цей рівень викидів. І затверджують», - кажуть місцеві.

Цей чорний сніг Держпродспоживслужба також взяла на перевірку. Результатів ще немає, але цього разу галичани поступатися не збираються - погрожують акціями протесту, поки урядовці не примусять ТЕС скоротити свої шкідливі викиди.

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