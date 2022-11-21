Дипломат Безсмертний пояснив, чи будуть переговори між Києвом та Москвою: "Апетит приходить під час їжі"

Український дипломат і політик Роман Безсмертний вважає, що поки ні про які переговори між Києвом та Москвою не йдеться. Він наголосив, що розмови про перемовини тривають ще від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН.ua.

"Перше, на що всі звернули увагу, то це - візит радника президента США Саллівана. Але ніхто ніде і ніколи не процитував ні Саллівана, ні когось іншого. А тому - це лише припущення, що вони говорили про мирні переговори. Друге - це теза Марка Міллі про те, що є ймовірність "вікна можливості". Справа у тому, що "вікно можливості" та реальні перемовини - це різні постулати. Третє - це повідомленні, які надійшли з Балі, де зустрічались президент США та китайський лідер. На це все наклались ракети у Польщі та зустріч Бернса і Наришкіна. Далі директор ЦРУ відвідав Київ. Зараз президент України заговорив про публічні переговори. Але немає відповіді щодо ймовірності переговорів. Як на мене, це все "пробні камені", - пояснив дипломат.

Роман Безсмертний наголосив, що дипломатія - це війна, але без зброї. А тема стосовно переговорів звучатиме постійно.

"Зараз є різні точки щодо цього, що сталось у Херсоні. Для Кремля це був "жест доброї волі", у Києві - "вигнали з Херсона, виженемо з України і невідомо де зупинемось". Апетит приходить під час їжі. А тому поки розмови про переговори мають звичайний характер, як це було раніше. Коли в Мотижин зайшли російські війська, то мене запитали про те, чи чув я щось про переговори. Це було у лютому. А дипломатія - це війна, але без зброї. І історія про переговори звучатиме постійно. А тому поки не бачу ймовірності переговорів: про що говоритиме Кремль, як вони бачать цю ситуацію. Бо з точки зору України, а про що говорити? І слова президента про публічні переговори, це дипломатична відповідь, що ніякої розмови не буде", - наголосив Безсмертний.

Мирні переговори між Росією та Україною

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Тоді ж росіяни заявили про нібито готовність до переговорів. Кремлівський режим вимагав від української влади, щоб вони відбувались у Білорусі, звідки почався повномасштабний наступ РФ на Київ.

Згодом переговори відбулись у Стамбулі. Українські представники наголошують, що російська сторона не була готова домовлятись та постійно висувала нашій державі ультиматуми.

Багато аналітиків вважають, що Росії не потрібні реальні домовленості, Кремлю потрібен лише перепочинок, щоб переозброїти окупаційну армію та заново рушити на нашу державу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням розпочати мирні переговори.

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