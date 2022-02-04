Дипломат пояснив, що завдяки трансформації подій Україна має право змінити Мінські домовленості

В України є юридична перевага змінити невигідні Мінські домовленості щодо Донбасу.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав надзвичайний і повноважний посол України Олександр Чалий.

"У міжнародному праві є такий принцип - rebus sic stantibus - корінна зміна обставин. Дійсно, видавання паспортів, відкриття експорту прямого... Сьогодні так змінились обставини, що ми маємо право вимагати адаптацію Мінська під ці нові обставини", - сказав дипломат.

Rebus sic stantibus - це правова доктрина, яка припускає, що контракт або договір стають непридатними через фундаментальну зміну обставин.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він заявив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в їхній основі - прямий діалог між Україною і ОРДЛО.

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