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Дипломат розповів про ймовірність нового наступу з Білорусі: "Путін та Лукашенко - неадекватні"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Дипломат розповів про ймовірність нового наступу з Білорусі: "Путін та Лукашенко - неадекватні"

Фото: Getty Images

Путіна та Лукашенка очікує або трибунал, або ліквідація.

Український дипломат і політик Роман Безсмертний вважає, що повторний наступ окупаційної армії з території Білорусі можливий. 

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН.ua. 

"Я б радив усім, хто з цивілізованого світу аналізує дії Путіна, не застосовувати до нього методик адекватних людей. Бо це - психічно хвора людина. Я на таких, як Путін та Лукашенко дивлюсь по-іншому Їм, коли страшно, вони цей страх та небезпеку щодо себе перекидають на суспільство. Вони отримують задоволення, що суспільство страждає. А тому вони можуть кинути у бій росіян та білорусів. Їм не цікаво, скільки людей загине, на що вони здатні. Диктатори-фюрери такими категоріями не мислять. Нам треба бути готовими, що Путін та Лукашенко кинуть сюди армію. Бо їхня доля зрозуміла. Найкраще, що їх чекає - це трибунал. Найгірше - їх знищать їхні ж громадяни", - сказав Безсмертний. 

Загроза повторного наступу з території Білорусі 

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Росіяни планували скинути законну владу та встановити в Україні свій маріонетковий режим. Проте українські захисники вибили окупантів з півночі та захистили Київ від вторгнення. 

Зараз Білорусь продовжує приймати на своїй території окупаційну армію РФ та передає Росії свою зброю. Разом з тим вторгнення білоруських військ в Україну аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1628
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