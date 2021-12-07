Дипломати пояснили, чому для перемовин Байдена з Путіним був обраний саме відеодзвінок

Кожна сторона має свій інтерес у цій розмові.

Джо Байден розмовляє з Володимиром Путіним. Перед розмовою з очільником Кремля президент Сполучених Штатів узгодив позиції з європейськими лідерами. Захід занепокоєний нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і має намір попередити Кремль, що буде, якщо широкий наступ таки розпочнеться.

Про це зазначає кореспондентка ТСН.

Вони говоритимуть за допомогою спеціального захищеного відеозв’язку. Кремль обіцяв оприлюднити перші хвилини розмови, а далі все відбуватиметься у закритому режимі. Вибір такого формату спілкування не випадковий, запевняє досвідчений дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Моє відчуття, що команда Байдена переконана, що у такий спосіб, скажімо так, більш вірогідно, що Путін почує те, що Байден має сказати. І це лестить Путіну. Чи допоможе це у даній ситуації - суперечливе питання. Але я переконаний, що саме це спонукало адміністрацію Байдена погодитися на такий формат», - зазначає дипломат.

Кожна сторона має свій інтерес у цій розмові. Путін - принаймні він так заявляв публічно - стурбований наближенням НАТО до кордонів Росії і вимагатиме гарантій, що Україна не буде членом Альянсу. Таку «червону лінію» Кремля не сприймають ані у США, ані в самому НАТО і не збираються виконувати ультиматуми.

Президент Байден напередодні провів телефонну розмову із лідерами Франції, Німеччини, Італії і Великобританії. Тож із Путіним він говоритиме до певної міри як представник «колективного Заходу». США і європейські партнери закликали Росію до деескалаціі і погодили низку жорстких економічних санкцій, які готові будуть застосувати, якщо Росія зробить нову спробу напасти на Україну. Офіційно про пункти переліку санкцій не повідомляють, але американські ЗМІ із посиланням на джерела пишуть, що ідеться про санкції проти найближчого оточення Путіна, російських олігархів, проти банківського сектору, аж до відключення Росії від платіжної системи "Свіфт", щодо російських енергетичних компаній, а також суверенного боргу Росії.

«Ідеться не про погрози. Ми прагнемо донести, що дипломатія у даному випадку є правильним шляхом. Наразі ми провели перемови із союзниками щодо фінансових санкцій. І вважаємо, що у нас є можливість завдати значної шкоди російській економіці. Можете називати це погрозами. Можете - фактом. Можете називати цю підготовку як завгодно», - зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

Джо Байден матиме бесіду з Путіним – відеоконференція запланована на 17 годин | Новини світу

В адміністрації президента Сполучених Штатів є такий формат роботи із журналістами, як можливість поспілкуватися телефоном на умовах анонімності із високопоставленим чиновником, який наскільки може відверто розкриває певні питання. Відбувався такий телефонний конференц-дзвінок і перед цією розмовою Байдена та Путіна. І під час нього журналісти неодноразово запитували представника адміністрації Байдена, чи готові США залучити свої війська у разі ескалації конфлікту. Чиновник відповів, що так, посилення можливе у Східній Європі, якщо такий запит надійде від партнерів по НАТО. Але конкретно, що говоритиме Байден Путіну, розкривати відмовився і пояснив чому: «Я не готовий у такому публічному форматі відповісти, що саме президент збирається сказати Путіну про те, за яких обставин американські військові можуть залучені. Гадаю, це було б голосне публічне брязкання зброєю, а ми б воліли тримати це спілкування з росіянами приватним».

Скільки триватиме ця розмова, наразі невідома. Найближчими днями після неї, Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Напередодні із ним говорив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.