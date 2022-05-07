Дипломати з чотирьох країн показали злочини росіян в Ірпені та Гостомелі

Міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії на власні очі побачили злочини окупантів в Ірпені та в Гостомелі.
Очільники відомств країн Балтії і Польщі запевнили українську сторону, що допоможуть відновити поліцейські та рятувальні установи, 300 з яких нині частково або повністю зруйновані.
Докладніше про допомогу іноземних урядовців - у сюжеті ТСН.
Сапер із 17-річним стажем Олександр показує численні боєприпаси, які інженерні підрозділи досі лежать у землі поряд із зруйнованим АН-225. Минуло понад два місяці, а вони не можуть забути ті відчуття, коли зрозуміли, що російська авіація поцілила в ангар із "Мрією". "На моїх очах лунали вибухи. Піднявся стовп диму. Я спочатку подумав, що вони, напевно, поцілили в якесь сховище пального. Вже потім довідалися, що тут була "Мрія", - згадує він.
Ранок з російським авіанальотом 24 лютого боєць з побратимам провів на летовищі в Гостомелі. Тоді незліченні вертольоти з десантом на борту намагалися зробити висадку в аеропорту Антонова. Здійснити задум їм не вдалося. Після влучних пострілів наших воїнів, вони вибухнули у небі.
"Орієнтовно більше взводу їхніх тут загинуло буквально в перші кілька хвилин бо. Ми били три МІ-8 з десантом на борту. Нам було незвично воювати з авіацією. Але наші люті гостомельські строковики показали, що вони і до цього готові", - розповідає пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії "Харитін Старський".
25-річний Сергій Фалатюк під час оборони аеропорту під Києвом очолював взвод зенітно-ракетного комплексу. Тоді і гадки не мав, що такі хвалені російські летючі машини так легко знищуються. "Коли я першого поцілив, то він вибухнув у повітрі. Були дивні відчуття. Кли просто летів на тебе вертоліт. А в небі вибух... І тільки друзки з нього посипалися", - згадує військовослужбовецб Нацгвардії.
Помститися за "Мрію", знищивши один з найдорожчих російських винищувачів, вдалося 30-річному Владиславу. Прикордонник спільно з підрозділом ЗСУ знищив 5 березня російський СУ 35-й, який бомбардував Чернігів. Уламки ворожого літака нині у Львові. Прикордонника Владислава відзначили першою в його житті державною нагородою.
Допомогти слідчим фіксувати злочини окупантів, відновити поліцейські відділки та відправити своїх саперів до України аби убезпечити територію, де велися бойові ді, підтримати діями у боротьбі з російським агресором приїхали міністри внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії та Польщі.
"Ми були з вами з перших днів російської агресії і будемо підтримувати вас до останнього дня - коли вільна і незалежна Україна зможе вибороти перемогу над брутальним фашистським режимом РФ", - наголосив очільник пльського МВС Маріуш Каміньський.
Своєю чергою, український колега Денис Монастирський підписав наказ про створення міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування. "Там будуть залучатися міжнародні команди з усіх країн ЄС щоб допомогти в розмінування понад 300 тис. кв кілометрів української землі".
Cотню ящиків з боєприпасами для танків, що окупанти лишили після себе, сапери оглянули і передали на озброєння вже наших панцерників.