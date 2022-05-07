Дипломати з чотирьох країн показали злочини росіян в Ірпені та Гостомелі

Міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії на власні очі побачили злочини окупантів в Ірпені та в Гостомелі.

Очільники відомств країн Балтії і Польщі запевнили українську сторону, що допоможуть відновити поліцейські та рятувальні установи, 300 з яких нині частково або повністю зруйновані.

Докладніше про допомогу іноземних урядовців - у сюжеті ТСН.

Сапер із 17-річним стажем Олександр показує численні боєприпаси, які інженерні підрозділи досі лежать у землі поряд із зруйнованим АН-225. Минуло понад два місяці, а вони не можуть забути ті відчуття, коли зрозуміли, що російська авіація поцілила в ангар із "Мрією". "На моїх очах лунали вибухи. Піднявся стовп диму. Я спочатку подумав, що вони, напевно, поцілили в якесь сховище пального. Вже потім довідалися, що тут була "Мрія", - згадує він.

Ранок з російським авіанальотом 24 лютого боєць з побратимам провів на летовищі в Гостомелі. Тоді незліченні вертольоти з десантом на борту намагалися зробити висадку в аеропорту Антонова. Здійснити задум їм не вдалося. Після влучних пострілів наших воїнів, вони вибухнули у небі.

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"Орієнтовно більше взводу їхніх тут загинуло буквально в перші кілька хвилин бо. Ми били три МІ-8 з десантом на борту. Нам було незвично воювати з авіацією. Але наші люті гостомельські строковики показали, що вони і до цього готові", - розповідає пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії "Харитін Старський".

25-річний Сергій Фалатюк під час оборони аеропорту під Києвом очолював взвод зенітно-ракетного комплексу. Тоді і гадки не мав, що такі хвалені російські летючі машини так легко знищуються. "Коли я першого поцілив, то він вибухнув у повітрі. Були дивні відчуття. Кли просто летів на тебе вертоліт. А в небі вибух... І тільки друзки з нього посипалися", - згадує військовослужбовецб Нацгвардії.

Помститися за "Мрію", знищивши один з найдорожчих російських винищувачів, вдалося 30-річному Владиславу. Прикордонник спільно з підрозділом ЗСУ знищив 5 березня російський СУ 35-й, який бомбардував Чернігів. Уламки ворожого літака нині у Львові. Прикордонника Владислава відзначили першою в його житті державною нагородою.

Очільникам МЗС чотирьох країн показали воєнні злочини армії РФ

Допомогти слідчим фіксувати злочини окупантів, відновити поліцейські відділки та відправити своїх саперів до України аби убезпечити територію, де велися бойові ді, підтримати діями у боротьбі з російським агресором приїхали міністри внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії та Польщі.

"Ми були з вами з перших днів російської агресії і будемо підтримувати вас до останнього дня - коли вільна і незалежна Україна зможе вибороти перемогу над брутальним фашистським режимом РФ", - наголосив очільник пльського МВС Маріуш Каміньський.

Своєю чергою, український колега Денис Монастирський підписав наказ про створення міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування. "Там будуть залучатися міжнародні команди з усіх країн ЄС щоб допомогти в розмінування понад 300 тис. кв кілометрів української землі".

Cотню ящиків з боєприпасами для танків, що окупанти лишили після себе, сапери оглянули і передали на озброєння вже наших панцерників.