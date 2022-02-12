Дипломатичне стримування російської агресії: Кулеба розповів про телефонні переговори та візити до Києва

Дипломатичне стримування російської агресії: Кулеба розповів про телефонні переговори та візити до Києва

Днями до Києва прилетить канцлер Німеччини.

Україна застосовує всі дипломатичні важелі задля стримування російської агресії та її можливого вторгнення. Для цього відбуваються як телефоннеі переговори, так і візити високопосадовців з інших країн до Києва. Найближчий майбутній візит - канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це 12 лютого в прямому ефірі ТСН.19:30 сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Будуть візити до України і наступного тижня. Буде канцлер Німеччини, будуть міністри закордонних справ", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС додав, що "телефонні розмови відбуваються щодня. Я вчора ввечері провів три телефонні розмови з главою європейської дипломатії, німецької та американської. Сьогодні я вже говорив з главою молдовської дипломатії, тому що ми маємо також розуміти, що відбувається в районі Придністров'я. Зараз буду говорити з Туреччиною".

"Тому повірте, перелік контактів надзвичайно великий. І це лише мій перелік. А ще є контакти президента, у якого зараз теж, зрозуміло, домінує міжнародна і безпекова проблематика в його щоденному графіку", - уточнив Кулеба.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

Нагадаємо, нині відбувається чимало телефонних розмов та відеоконцеренцій за участю міжнародних лідерів, де головна тема - російська агресія проти України. Зокрема, 12 лютого президент США Джо Байден переговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Перед тим Путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. А Макрон - із президентом України Володимиром Зеленським.

Агентство France-Presse повідомило, що Макрон також проведе переговори з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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