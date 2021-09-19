Дипломатичний демарш: чому Франція відкликала своїх послів у США та Австралії

Дипломатичний демарш: чому Франція відкликала своїх послів у США та Австралії

Замість купувати кораблі у Франції Австралія вирішила їх придбати в Сполучених Штатах.

Сталося небувале. Франція зробила те, що, як правило, роблять недружні держави перед війною – відкликала своїх послів у США та Австралії. А ці країни є одними з основних її партнерів у наймогутнішому на планеті військово-політичному союзі – НАТО. До того ж сварка сталася саме в оборонній галузі. І йдеться про угоду на феноменальну суму.

То звідки ростуть ноги в цього найгучнішого дипломатичного скандалу між стратегічними друзями? Про це 19 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Суть конфлікту ніби проста. 5 років тому Французькі корабели виграли в Австралії велетенський контракт на побудову 12 підводних човнів. Сума угоди, яку назвали "контрактом століття", перевалила за фантастичні 50 мільярдів доларів. Аж раптом уряд Австралії оголосив про відмову від домовленостей.

"Не можна таким чином поводитися в альянсі. Ми союзники, тож якщо ми маємо партнера, ми не поводимося з ним настільки брутально, настільки непередбачувано, тим паче з таким головним партнером як Франція", - зазначив міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Атомні підводні ракетоносці й інше військове оснащення Австралія купуватиме не у Франції, а у свого нового найкращого друга — Штатів. "Нічого особистого, човни в них просто кращі", - каже Канберра.

Новини тижня: чому Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії

Але все навпаки - дуже непросто. Австралія, Британія і Сполучені Штати тепер члени нового закритого клубу, який створили на секретних зустрічах у перервах між засіданнями "Великої сімки" у червні. Новий стратегічний альянс уже назвали альтернативним НАТО у Індо-Тихоокеанському регіоні. Його мета - протидіяти посиленню впливу Китаю і Росії. Слободоговірний ЄС і нинішній важкий на підйом Північно-Атлантичний Альянс, не хоче ніяких різких рухів ні щодо Пекіну, ні щодо Москви. Тож Франція з її дизельними човнами, мовляв, нехай відійде в бік і не заважає дорослим вирішувати стратегічні завдання, натякнув австралійській прем’єр Скот Моррісон:

"Інтересам Австралії найкраще відповідає тристороннє партнерство, яке мені вдалося створити з президентом Байденом та прем’єр-міністром Джонсоном. Це те, що служить довгостроковим національним інтересам Австралії. Це те, що, на мою думку, гарантує, що ми зможемо внести більший внесок у мир та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Європа тим часом відмовчується і підтримувати Францію не поспішає. А Вашингтон висловив дипломатичну стурбованість...

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Ось воно як — опинитися жертвою великих геополітичних ігор — Париж відчув на своєму досвіді те, з чим Україна стикалася вже не раз. Макрон і Байден, якого у Франції вже назвали "таким самим як Трамп, тільки без твітів", мають зідзвонитися найближчими днями. Чи вдасться владнати ситуацію, невідомо.

Але ясно, що після сварки за "Північний потік-2" з Німеччиною і нинішньої "зради" Франції, єдність Заходу буквально тріщить по швах. І поява нових альянсів – дуже тривожний сигнал для ЄС і привід задуматись над новими стратегіями для України.

Цю ситуацію в Парижі називають "ножем у спину". І ця сварка союзників у будь-якому випадку – дуже поганий сигнал для України. Тепер, що б не ініціював Вашингтон, буде стримувати Париж. А все, що послаблює НАТО, - робить сильнішою Росію. І своє бажання розвалити єдність Заходу та зменшити кількість союзників України вона не приховує.

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