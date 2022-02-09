Дипломатичний марафон через загрозу РФ: як минула зустріч Макрона, Шольца і Дуди

У Берліні відбулися перемовини у форматі Веймарського трикутника.

На тлі скупчення військ держави-агресорки біля українських кордонів західні політики продовужють шукати вихід з кризи. Так, у Берліні відбулися перемовини у форматі Веймарського трикутника: там зібралися лідери Франції, Німеччини та Польщі. Вони вважають, що у протистоянні з Росією Європа має говорити одним голосом.

Як же звучить цей голос - у сюжеті ТСН.Ранок за 9 лютого.

У лідерів Німеччини, Польщі та Франції останніми днями дипломатичний марафон. Анжей Дуда тільки повернувся із Китаю. Еманнуель Макрон відвідав Москву, а потім - Київ. Олаф Шольц говорив про можливу війну за Україну під час свого першого візиту на посаді канцлера Німеччини до Вашингтона.

"Нагромадження російських військ на кордоні з Україною викликає велике занепокоєння. Наша оцінка, наша позиція є єдиною: будь-яке порушення суверенітету і територіальної цілісності України неприйнятне і матиме широкомасштабні наслідки для Росії: політичні, економічні та геостратегічні", - заяивив Шольц.

Європейці мусять заступитися за Україну і виступати об'єднаним фронтом, каже польський президент Анжей Дуда. "Ми повинні показати, що говоримо одним голосом, що ми разом і нас не можна зламати. Ми також повинні показати, що не відступимо", - наголосив він.

Після візиту до Києва Макрон мав перемовини з Дудою та Шольцом у Берліні | Новини світу

Своєю чергою, президент Франції додає: для деескалації потрібен діалог з Росією. "Також ми повинні вести важливий і критичний діалог з Росією в різних форматах. Тому в найближчі дні та тижні ми продовжимо обмін у "нормандському форматі", який є політичним каркасом вирішення російсько-української кризи", - зауважив Макрон.

В об'єднаності Європи останнім часом звучали сумніви. Еммануель Макрон намагається зрозуміти вимоги Кремля і вести з Москвою довірливий діалог. Олаф Шольц попри тиск і міжнародний, і всередині країни відмовляється вголос говорити про можливі санкції проти газогону "Північний потік-2". У Вашингтоні за нього це робить Джо Байден і каже, що в разі російської агресії газопровід не працюватиме. Німецький канцлер стоїть поряд і принаймні не заперечує.

Попередити війну в Європі дипломатичним шляхом Берлін та Париж намагатимуться зокрема цього тижня: у четвер на розмову знову зберуться політичні радники країн Нормандської четвірки.