Дипломатія не спрацювала: начальник Генштабу ЗСУ, пояснив, навіщо бійці застосували байрактари

Сергій Шаптала наголосив, що відбувався обстріл наших солдатів, а бойовики в черговий раз порушили Мінські угоди, застосувавши, зокрема, артилерію.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Сергій Шаптала пояснив, навіщо було необхідно застосувати турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі.

Про це він розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Нам держава закупляє байрактари, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють — правильно ми застосували Bayraktar, неправильно — це було рішення головнокомандувача", — зазначив начальник Генштабу.

Шаптала наголосив, що відбувався обстріл наших солдатів, а бойовики в черговий раз порушили Мінські угоди, застосувавши, зокрема, артилерію.

"Вони (бойовики — Ред.) поставили прицепну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений. Після того, як було сказано, що ОБСЄ не спрацювало, не спрацювала нота дипломатії, — після цього Главком прийняв рішення відповісти стрільбою байрактара, — розповів генерал.

Начальник Генштабу пояснив, чому у відповідь на обстріли українські бійці не використали артилерію.

"Питання задається: а чому ви артилерією не відповідали? Артилерія — це і було порушення Мінських угод. А Bayraktar вів вогонь з нашої сторони. У Bayraktar дуже потужні можливості. Якби Bayraktar залетів глибоко на їхню територію, думаю, вони скористувалися б можливістю і знищили б наш Bayraktar", — сказав Шаптала.

Генерал наголосив, що використавши турецькі безпілотники, Україна не порушила жодних угод чи договорів, на відміну від проросійських терористів.

"Ми не порушували. Ми ж побачили, наскільки вони (окупанти — Ред.) артилерію підтягли до наших позицій. Обстріл артилерією — це перше було порушення. По-друге, вони порушили відстані, на які повинні були відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край. Вже два порушення нанесла та сторона", — підсумував він.

Начальник Генерального штабу ЗСУ пояснив причину використання військовими "Байрактару"

Нагадаємо, що 26 жовтня у зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

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